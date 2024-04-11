Вестник Кавказа

Ессентуки принимают фестиваль сыра

Ессентуки принимают фестиваль сыра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гастрономический праздник стартует в пятницу в Ессентуках, фестиваль "Попробуй Кавказ на вкус" продлится три дня. Гостей ждет сырная ярмарка.

Ставропольский курорт Ессентуки с 11 по 13 октября стал площадкой гастрофестиваля "Попробуй Кавказ на вкус".

Гости смогут отведать и приобрести различные деликатесы, мясную, сырную, молочную продукцию, горный мед и многое другое.

"Изюминкой события станет ярмарка-фестиваль сыра и сыродельческой продукции"

– организаторы фестиваля

Сыроделы проведут на празднике дегустации и мастер-классы. В программу трехдневного мероприятия также включены творческие выступления ставропольских артистов.

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