Ессентуки принимают фестиваль сыра

Гастрономический праздник стартует в пятницу в Ессентуках, фестиваль "Попробуй Кавказ на вкус" продлится три дня. Гостей ждет сырная ярмарка.
Ставропольский курорт Ессентуки с 11 по 13 октября стал площадкой гастрофестиваля "Попробуй Кавказ на вкус".
Гости смогут отведать и приобрести различные деликатесы, мясную, сырную, молочную продукцию, горный мед и многое другое.
"Изюминкой события станет ярмарка-фестиваль сыра и сыродельческой продукции"
– организаторы фестиваля
Сыроделы проведут на празднике дегустации и мастер-классы. В программу трехдневного мероприятия также включены творческие выступления ставропольских артистов.