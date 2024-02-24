Какой сыр самый полезный и сколько он стоит?

Рина Фельдман

Разновидностей сыра великое множество. Питательность каждого определяется способом его производства и сырья, из которого он изготавливается. В сыре много белка, кальция и других питательных веществ. Но какой сыр и для кого полезен? Разбираемся в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр для иммунитета

По мнению нутрициалогв, моцарелла - один из самых полезных сыров для кишечника, а значит, и для иммунитета. Моцарелла представляет собой белый сыр, достаточно влажный. Готовить моцареллу из коровьего молока начали в Италии в XVI веке, в России сыр появился в XIX веке. В моцарелле калорий значительно меньше, чем в других видах сыра - чуть более 300 на 100 граммов, зато в ней содержатся полезные бактерии и пробиотики, которые способствуют хорошей работе кишечника, снижают воспаление и укрепляют иммунитет. Кроме того, согласно ряду исследований, употребление моцареллы снижает риск инфекционных заболеваний.

В среднем по России стоимость моцареллы составляет около 100 рублей за 100 граммов. Вкус моцареллы наиболее полно раскрывается в сочетании с такими продуктами как помидоры, базилик и бальзамический уксус.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр для костей

Сыр с голубой плесенью считается довольно полезным для костей, поскольку в нем содержится большое количества кальция: в 30-граммовой порции - 13% суточной нормы потребления кальция. Такой сыр обычно делают из коровьего, козьего или овечьего молока с добавлением культур грибов пенициллия, за счет чего у сыра насыщенный и терпкий вкус. Несмотря на пользу сыра с голубой плесенью для костей, его нужно есть осторожно тем, кому противопоказан натрий, в частности, людям, страдающим отсеками.

Цена сыра с голубой плесенью начинается от 150 рублей за 100 граммов. Лучше всего такой сыр сочетается со шпинатом, орехами, яблоками и грушами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр для похудения

Лучшим молочным продуктом для похудения диетологи считают зерненый творог, который получают из коровьего молока. У творога низкое содержание жиров и углеводов, и высокое - белков. Согласно ряду исследований, употребление зернового творога обеспечивает чувство насыщенности, что приводит к снижению количества потребляемых калорий с другими продуктами. Это, в свою очередь, помогает бороться с лишним весом.

Стоимость зерненого творога в среднем по России составляет около 50 рублей за 100 граммов. Зерненый творог можно есть как самостоятельное блюдо, а можно с тостом, зеленью и яйцами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр для сердца и сосудов

Наиболее полезный сыр для сердца - это чеддер. Этот сыр появился в Англии, и популярен стал уже в XII веке. Изготавливают чеддер из коровьего молока, а созревает он несколько месяцев. Вкус у чеддера достаточно терпкий, а цвет может быть как белый, так и желтый. В нем содержится витамин K2, полезный для сердца, роста клеток и работы мозга. Кроме того, этот витамин препятствует отложению кальция на стенках сосудов - артерий и вен, снижая риск инфарктов и инсультов.

Цена чеддера в среднем по России составляет около 80 рублей за 100 граммов. Лучше всего вкус чеддера раскрывается в овощных и мясных блюдах, а также в омлетах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр от холестерина

Еще один полезный сыр, который считается вполне диетическим - это рикотта. В рикотте низкое содержание углеводов и жиров, поскольку она изготавливается из сыворотки, которая остается после приготовления других сыров. У рикотты кремовая текстура, по вкусу этот сыр немного напоминает творог. Белок молочной сыворотки, который содержится в рикотте, богат аминокислотами, которые необходимы для роста мышц, снижения давления и уровня холестерина. Кроме того, употребление белка молочной сыворотки помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Средняя цена рикотты по России составляет около 90 рублей за 100 граммов. Рикотту обычно добавляют в салаты, блюда из яиц, она также служит основой для соусов и кремов.