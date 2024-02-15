Сыр из Ставрополья стал лучшим продуктом на международном конкурсе

Ставропольский сыр занял первое место на международном конкурсе продуктов. Он получил три золотые медали и стал лучшим продуктом этого года.

Сыр из Ставрополья победил в конкурсе "Лучший продукт года - 2024". Информацию об этом распространил глава министерства экономразвития края Денис Полюбин.

Конкурс состоялся в российской столице на выставке "Продэкспо-2024".

Победителем конкурса был выбран "Хладокомбинат Кисловодский", который представил три вида сыра. Жюри присудило продукции из Ставропольского края три золотые медали.