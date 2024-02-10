Ставропольский музей-заповедник открыл новую экспозицию

Обновленную экспозицию, посвященную археологическим находкам Ставрополья, запустили в Ставропольском краеведческом музее. Большая часть экспонатов впервые будет представлена публике.

Экспозиция "Археологическое наследие Ставропольского края" заработала в Ставропольском государственном музее-заповеднике сегодня. Подробности рассказала заведующая отделом археологии.

Светлана Кравцова подчеркнула, что в экспозицию по большей части включены раритеты, причем многие из них до сих пор еще ни разу не доставались из запасников.

"Например, первые скульптурные изображения человека на нашей территории, датирующиеся III тыс. до н. э. Впервые представлены предметы зооморфного стиля мастеров кобанской археологической культуры и их очажные цепи, священные для каждой семьи. Полномасштабно представлена коллекция Татарского городища. Настоящим подарком для посетителей станет комплекс сарматского времени из курганного могильника Усть-Джегута раскопок 1964 года"

– Кравцова

По ее словам, в коллекцию музея входят более 80 тыс археологических находок. Из них для экспозиции были отобраны свыше 3 тыс. На выставке можно ознакомиться с ключевыми археологическими культурами Предкавказья за мощный временной пласт: начиная с каменного века и вплоть до поздних Средних веков. Показано на выставке и развитие археологии в регионе.

Напомним, прежняя экспозиция была открыта более 30 лет тому назад. В середине 2000-х из-за ремонта она была демонтирована, но уже через год возродили как выставку.

Создание новой экспозиции велось с прошлого года.

Музей-заповедник в Ставрополе открылся в 1905 году. Тогда он считался краеведческим музеем Северного Кавказа, так как центром региона было именно Ставрополье.