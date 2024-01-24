Что представляли собой библиотека и музей в Александрии Египетской

Александрия - город с богатой историей и культурой, это была столица Египта до Каира. Основанная Александром Македонским в 332 году до н. э. Александрия была одним из самых важных городов древнего мира. В первую очередь этот город известен как место, где находилось одно из Семи чудеса света - Фаросский маяк , а также знаменитая Александрийская библиотека.

Сегодня Александрия - это шумный современный мегаполис, который все еще хранит часть своего древнего наследия. Посетители города могут посетить многочисленные музеи, художественные галереи и исторические места, в том числе библиотеку Александрина, Цитадель Кайт-бей и катакомбы Ком аль-Шукафа. В Александрийской библиотеке содержались рукописи величайших мыслителей и философов мира, включая труды Сократа и Платона. Библиотека была уничтожена около 2000 лет назад во время огромного пожара, и все хранившиеся в ней знания были утеряны.

Большая часть истории Александрийской библиотеки все еще является загадкой. Изучая древние источники и проводя раскопки, ученые пытаются получить более менее достоверную картину, но многие сведения противоречат друг другу.

Где находится Александрийская библиотека?

Александрийская библиотека, расположенная в одноименном городе на севере Египта, была крупнейшей библиотекой древнего мира с сотнями тысяч свитков. Она была названа в честь Александра Македонского, который построил город Александрия на берегу Средиземного моря. Точное место, где стояло главное дворцовое здание библиотеки выделить сложно из-за сложностей с раскопками. Вспомогательное здание библиотеки находилось на территории Серапеума - храма, посвященного богу Серапису. Руины этого храма и сейчас можно увидеть в самом центре Александрии.

Кто основал Александрийскую библиотеку?

Идея основания Александрийской библиотеки, вероятнее всего, принадлежала Деметрию Фалерскому - афинскому политику, бежавшему из Древней Греции в Египет. Он нашел убежище при дворе царя Птолемея I Сотера, который правил Египтом между 323 и 285 годами до н. э. Впечатленный обширными знаниями и образованностью Деметрия, Птолемей поручил ему создать библиотеку при содействии древнегреческого философа Стратона.

Александрийская библиотека создавалась в III веке до н. э как хранилище знаний со всего мира. И действительно, со временем эта библиотека завоевала статус научного и культурного центра эллинистического мира. Хотя Александрийская библиотека не была первой крупной библиотекой, она определенно была первой, где придумали уникальный метод сбора и сохранения знаний, включающий каталогизацию и копирование. Есть легенда, что даже с кораблей, заходивших в городской порт, собирались рукописи: владельцам возвращались переписанные копии.

В библиотеке содержались рукописи величайших мыслителей и философов мира, включая труды Сократа и Платона. Библиотека была уничтожена около 2000 лет назад во время огромного пожара, и все хранившиеся в ней знания были утеряны.

Кто основал Александрийский мусейон?

Александрийский мусейон также создавался в начале III века до н. э. при царе Птолемее I и Деметрии Фалерском. Александрийская библиотека была лишь частью этого огромного культурного центра. Кроме нее мусейон включал ботанические сады, обсерватории, зоопарк, лаборатории и многое другое. Этот центр функционировал на протяжении восьми веков, его ученые занимались вопросами медицины, лингвистики, математики, музыки, астрономии, религии и географии.

Когда сгорела Александрийская библиотека?

Самая известная теория о разрушении Александрийской библиотеки состоит в том, что она была утрачена в результате пожара, который уничтожил тысячи древних свитков. Другое дело, что Рим подвергался многочисленным пожарам, поэтому сложно выделить только один, ответственный за полное разрушение Александрийской библиотеки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто сжег Александрийскую библиотеку?

Было широко распространено мнение, что за пожар, уничтоживший Александрийскую библиотеку, лежит ответственность на Юлии Цезаре. Однако не было найдено никаких доказательств, позволяющих однозначно это утверждать. В 48 г. до н.э. Цезарь вмешался в борьбу за власть между Клеопатрой и ее братом, в городе вспыхнул пожар и в библиотеке сгорела часть свитков. Но сведения о размахе утери свитков варьируются от автора к автору. Зато известно то, что после этого библиотека функционировала еще несколько столетий. Архив рукописей пополнился за счет Пергамской библиотеки и других источников. В 273 году н.э. Александрия пережила разрушения при захвате императором Аврелианом, а в 298 году - императором Диоклетианом, скорее всего оставшиеся свитки погибли тогда, но доподлинно это не известно.

Здание библиотеки, расположенное в Александрийском Серапеуме, было разрушено в 391 году н.э., но о расположенных там свитках информации нет.

Александрийская библиотека сейчас

На предполагаемом месте старой Александрийской библиотеки стоит новая библиотека Александрина, которая по примеру древнего мусейона кроме библиотеки включает и другие общественные помещения: галереи, планетарий и музеи.