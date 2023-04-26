Главный город Александра Македонского и Клеопатры: что посмотреть в Александрии

Хотя большая часть туристов приезжает в Египет ради пляжного отдыха, именно Александрия - это самый красивый и интересный город этой древней страны. Расскажем, где находится Александрия, кто ее основал, как туда добраться и что посмотреть.

Александрия была одним из крупнейших городов Восточного полушария и центром эллинистической культуры и науки. После основания город быстро превратился в важнейший культурный центр раннего средневековья. Здесь располагалась знаменитая Александрийская библиотека (самая большая в античном мире) и седьмое чудо света - Фаросский маяк.

Кто основал Александрию?

Александрию основал полководец Александр Македонский в 332 г. до н. э. после начала войны с Персией. Со смертью македонского царя Александрия почти три столетия была столицей Эллинистического Египта под управлением династии Птолемеев, основателем которой была один из соратников Александра. Последней царицей птолемеевского Египта была Клеопатра. С ее смертью в 30 году до н. э. Египет стал провинцией Римской империи. После римского периода Египет отошел Византийской империи, а в VII веке город завоевали арабы. После периода Айюбидов и Мамлюков уже в XVI веке Египет был захвачен турками-османами. В XVIII веке на короткий период Александрия была захвачена войсками Наполеона, с тех пор началось соперничество британских, французских и турецких войск за Египет. Формальную независимость страна получила только в 1922 году.

Где находится Александрия?

Город был основан недалеко от дельты Нила на берегу Средиземного моря. Сейчас Александрия занимает более 30 км побережья с востока на запад. Это административный центр одноименной мухафазы, главный египетский морской порт и второй по величине город страны. От столичного Каира Александрию отделяют менее 220 км. Однако расстояния до курортных Хургады и Шарм-эль-Шейха большие - более 600 км.

Что посмотреть в Александрии?

Цитадель Кайт-бей

Одна из самых главных достопримечательностей Александрии - это средневековый форт Кайт-бей с массивными стенами и великолепными видами на Средиземное море. Эта крепость была построена в XV веке мамлюкским султаном на месте легендарного Александрийского маяка на островке Фарос. Это один из самых важных военных опорных пунктов Средиземноморья, который можно посетить. Стоимость билета - 100 египетских фунтов, время работы - с 09:00 до 20:00.

Серапеум и Колонна Помпея

Еще одно знаковое место - это Помпеева колонна, римский памятник III века, который представляет собой одну из крупнейших монолитных колонн, когда-либо построенных. Ее история (на самом деле она не имеет отношения к Помпею, а посвящена императору Диоклетиану) и впечатляющие размеры привлекают множество туристов. Колонна находится на территории александрийского Серапеума - храма, который был разрушен в 391 году. Стоимость билета - 100 египетских фунтов, время работы - с 09:00 до до 17:00.

Новая Александрийская библиотека

Библиотека Александрина - это современная реинкарнация той самой разрушенной Александрийской библиотеки. В современном культурном центре, построенном на предполагаемом месте древней библиотеки, с впечатляющим фасадом в виде диска расположены несколько музеев и галерей, планетарий, читальный зал и библиотека с огромным книжным фондом. Входной билет стоит 70 египетских фунтов, время работы читального зала - с 09:00 до 19:00, по пятницам выходной, а в субботу - сокращенный день. При библиотеке есть Музей Древностей, куда нужно покупать отдельный билет за 50 египетских фунтов.

Парк Монтаза

Парк Монтаза - это зеленый рай с пальмами, ухоженными лужайками и цветами на восточной окраине города. Этот красивый парковый комплекс, протянулся вдоль побережья Средиземного моря. На его территории есть две резиденции, построенные египетской королевской семьей: дворец Монтаза и дворец Аль-Харамлик. Эти дворцы выступают ярким примером дворцовой архитектуры итальянского Возрождения и турецкого модерна с исламскими и византийскими мотивами. Входной билет стоит 25 египетских фунтов, время работы - с 08:00 до 00:00.

Катакомбы Ком аль-Шукафа

Ком аль-Шукафа представляют собой обширную сеть гробниц, относящихся к римским временам. Эти катакомбы считаются одними из крупнейших римских захоронений в Египте. Катакомбы представляют собой лабиринт проходов и погребальных камер с резьбой и настенными росписями. Входной билет стоит 100 египетских фунтов, время работы - с 09:00 до 17:00.

Ком-аль-Дикка

Самые лучшие древнеримские руины Александрии, оставшиеся от древнего города, можно посмотреть в квартале Ком-аль-Дикка: римский театр, бани и виллы. Здесь также представлены экспонаты, поднятые со дна Средиземного моря в окрестностях. Вход стоит 100 египетских фунтов, время работы - с 09:00 до 17:00.

Квартал Анфуши

Район Анфуши - это жилой район, в котором располагается множество исторических зданий, мечетей и мавзолеев, относящихся к периоду мамлюков. Здесь находится и мечеть Эль-Наби Даниэль, с которой связана одна из версий местонахождения гробницы Александра Македонского. Здесь также находится главная александрийская мечеть Абу эль-Аббас эль-Мурси.

Александрийская набережная

Набережная Корниш пользуется огромной популярностью у местных жителей, особенно в вечернее время, чтобы посмотреть закат. Набережная тянется от цитадели до парка Монтаза более 15 км. Около нее есть несколько пляжей. На набережной также стоит зайти на рыбный рынок. Недалеко от набережной в центральном квартале Рамлех есть красивый собор Святого Марка.

Из музеев стоит посетить:

Александрийский национальный музей,

Греко-римский музей, открытый осенью после реставрации

Музей изобразительного искусства с работами ближневосточных художников,

Королевский музей ювелирных изделий во дворце.

Как добраться до Александрии из Каира?

Из Каира в Александрию можно добраться даже на самолете, но, поскольку поездка на машине занимает всего 3 часа, лучше ехать так или на автомобиле или поезде. Из Каира сюда можно съездить даже с однодневной экскурсией. Поездка на автобусе займет около 3,5 часов в зависимости от загруженности дорог, на поезде ехать 3,5-4 часа. Автобусный вокзал находится немного дальше от центра города, поэтому поездка на поезде будет удобнее. Поезд прибудет на главную железнодорожную станцию Миср. По самой Александрии можно передвигаться на скоростных и обычных трамваях, автобусах, такси, тук-туках.

Что нужно для посещения Александрии?

Для въезда в эту часть Египта понадобится загранпаспорт, который действует хотя бы полгода и месячная виза, которая стоит $25. Оформить ее можно как онлайн, так и в аэропорту. Также в аэропорту Александрии разрешен безвизовый транзит в течение 12 часов.