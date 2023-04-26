Что посмотреть в Египте кроме пирамид

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Египет считается страной пляжного отдыха из-за моря, в котором можно купаться круглый год, и жаркого климата. Но можно разнообразить свой отпуск посещением более нестандартных, чем пляжи и пирамиды, мест.

Стоит ли ехать в Египет?

Путешествие в Египет, если правильно выбрать сезон, подарит вам массу разнообразных впечатлений. Вот несколько очевидных причин посетить эту уникальную страну:

пирамиды, особенно легендарная пирамида Хеопса, входящая в число Семи чудес света. Правда, кроме пирам Гизы в Египте еще около сотни подобных построек

пляжный отдых с потрясающими условиями для дайвинга и снорклинга

египетские гробницы с мумиями

путешествие во времени на блошиных рынках египетских городов

прогулки на верблюдах по пустыне

Африка или Азия: все сразу - граница между двумя материками проходит по Суэцкому каналу.

Но за границами типичных туристических маршрутов открывается целый новый мир.

Катакомбы Ком Аль-Шукафа в Александрии

Катакомбы Ком аль-Шукафа или Александрийские катакомбы - крупнейший античный некрополь в Египте. Причем начали строить его во II веке для погребения членов лишь одной семьи, но позже расширили до более сотни захоронений. Как и многие другие, это место было случайно обнаружено только в самом начале ХХ века. Самое интересное в Ком Аль-Шукафе - невероятное сочетание древнеегипетского, греческого и римского стилей в архитектуре. Рядом с катакомбами находится Помпеева колонна - самый крупный римский монолит вне Рима и Константинополя - строительство которой началось в 298 году н.э.

Крепость Шали в оазисе Сива

Крепость Шали, расположенная в самом сердце Сивы, была построена в XII веке для защиты от бедуинов из смеси ила и камней, взятых из расположенных поблизости соленых озер. С вершины крепости открывается захватывающий вид на утопающий в финиковых и оливковых деревьях оазис, населенный в основном берберами. Руины храма оракула, где бывал Александр Македонский, римский некрополь Мавта Гебель аль, а также песчаный город - то, что нельзя пропустить.

Нилометры острова Рода

Расположенные на острове Рода нилометры нужны были для измерения уровня Нила, чтобы прогнозировать наводнения. Нилометры не используются по прямому назначению еще с прошлого века и некоторые из них открыты для посетителей. Самый известный нилометр острова Рода, Микйас ан-Нил, был построен в 715 году. На этом месте измеряли уровень Нила еще в эпоху фараонов. Кроме того, на острове сохранились старейшие в Египте мусульманские постройки.

Железнодорожный музей в Каире

Железнодорожный музей расположен рядом с Центральным вокзалом Каира. Самая первая в Африке и на Ближнем Востоке железная дорога была открыта в 1854 году именно в Египте. В Каире также была построена первая в Африке и на Ближнем Востоке система метрополитена. Основанный в 1933 году музей располагает множеством экспонатов: железнодорожные пути, оригинальные детали паровозов, включая личный локомотив Мухаммеда Саид-паши, подаренный французской королевой в 1862 году. В музее есть также секции, посвященные железнодорожным мостам, самолетам и другим транспортным средствам.

Синагога Бен-Эзра в Каире

Каирская гениза представляет собой собрание сотен тысяч древних документов, которые дают представление о жизни еврейского и других народов. Этот архив был найден в 1896 году в каирской синагоге Бен-Эзра. Находка имеет огромное историческое значение. Архив содержал в себе "капсулу памяти" из разных уголков земного шара в тысячу лет: от раннехристианских текстов IX века до документов конца XIX века.

Цветной каньон

Цветной каньон в Синайских горах, расположенный недалеко от курортного города Нувейба, это лабиринт скал высотой до 40 метров и длиной доступной туристам части около километра. Во время посещения каньона туристы увидят разнообразие цветов, включая розовый, фиолетовый, красный и желтый. К сожалению, сейчас он закрыт, но рядом с ним есть несколько других каньонов, в том числе красный и белый. Посещение каньонов можно совместить с монастырем Святой Екатерины IV века, который находится неподалеку и в представлении не нуждается.

Пещера Эль-Каф

Пещера Эль-Каф (Гара), запрятанная в Западной пустыне (часть Сахары) со множеством известняковых сталактитов находится между оазисом Бахария и Асьютом. Обнаружил пещеру немецкий исследователь Герхард Рольфс в 1873 году, потом ее координаты были утеряны. Переоткрыта пещера была другим немецким путешественником Карло Бергманом в 1989 году. В пещере, сформировавшиеся около 100 тысяч лет назад, можно увидеть рисунки первобытных людей, занимающихся охотой и другими видами деятельности.