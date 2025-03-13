Ночной обстрел по азербайджанским позициям устроили ВС Армении

Армия Армении сегодня ночью несколько раз обстреляла позиции вооруженных сил Азербайджана. Обстрелы ведутся уже шестые сутки подряд.

Армянские военные не прекращают обстреливать азербайджанские позиции, о новых фактах рассказали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что в ночь на пятницу позиции ВС Азербайджана несколько раз подвергались обстрелам с различных направлений.

В частности, ВС Армении действовали с Горисского, Басаркечарского и Чамбаракского направлений

Огонь открывался из стрелкового оружия.

Напомним, армянские военнослужащие устраивают ежедневные обстрелы азербайджанских позиций начиная с 16 марта, то есть на протяжении практически недели.