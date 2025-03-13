Вестник Кавказа

Ночной обстрел по азербайджанским позициям устроили ВС Армении

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Армении сегодня ночью несколько раз обстреляла позиции вооруженных сил Азербайджана. Обстрелы ведутся уже шестые сутки подряд.

Армянские военные не прекращают обстреливать азербайджанские позиции, о новых фактах рассказали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что в ночь на пятницу позиции ВС Азербайджана несколько раз подвергались обстрелам с различных направлений.

В частности, ВС Армении действовали с Горисского, Басаркечарского и Чамбаракского направлений

Огонь открывался из стрелкового оружия.

Напомним, армянские военнослужащие устраивают ежедневные обстрелы азербайджанских позиций начиная с 16 марта, то есть на протяжении практически недели.

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