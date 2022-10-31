Вестник Кавказа

Власти Узбекистана поддержат молодежные "зеленые" инициативы

Власти Узбекистана поддержат молодежные "зеленые" инициативы
В Узбекистане создадут фонд поддержки экологических инициатив, уставной капитал которого составит до 10 миллиардов сумов – из него будут финансироваться молодежные проекты в сфере экологии.

В скором времени в Узбекистане заработает Фонд поддержки "зеленых" инициатив – он создается в стране при Агентстве по делам молодежи и будет финансировать молодежные экологические проекты.

В соответствии с указом президента страны для работы Фонда будет сформирован уставной капитал в размере до 10 миллиардов сумов ($77,5 тыс), средства туда будут поступать из Фонда поддержки государственной молодежной политики, международных грантов, а также в виде благотворительных пожертвований и иных источников, не запрещенных актами законодательства, передает Podrobno.uz.

Главная цель нового фонда - поддержка молодежных проектов, направленных на охрану окружающей среды и популяризацию экологического образа жизни у молодого поколения страны.

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