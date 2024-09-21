Регионы СКФО остались в хвосте рейтинга зарплат

По итогам 2024 года зарплаты в большинстве регионов Северо-Кавказского федерального округа России даже в самых благополучных в этом отношении локациях как минимум в три раза ниже лидеров рейтинга.

Самыми "скромными" в России остаются зарплаты тружеников Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) страны, показал новый рейтинг, составленный по итогам минувшего 2024 года федеральным информационным агентством РИА Новости.

Помимо новых российских регионов, в конце обновленного рейтинга снова оказались почти все регионы СКФО, при этом составители отметили, что это – усредненные данные, зарплаты в небольших и средних селениях округа еще меньше на 12-13%, передает "АиФ-Ставрополье".

Так, Чечня в новой статистике разместилась на последнем, 82-м месте – средняя зарплата в регионе составляет 29,8 тыс рублей. Чуть больше, 32,7 тыс рублей, получают за свой труд работники в Ингушетии, занявшей 81-е место рейтинга. Далее на 80-м месте следует Дагестан – здесь можно заработать 34,7 тыс рублей.

Четвертое и пятое места с конца рейтинга заняли Кабардино-Балкария со средней зарплатой в 37,3 тыс. рублей и Карачаево-Черкесия – оклады тружеников здесь хоть ненамного, но все же превысили психологическую планку в 40 тыс рублей - 40,6 тыс рублей, 79-е и 78-е места соответственно.

Отрыв на целых 4 позиции показала Северная Осетия, занявшая 74-е место – здесь в среднем в месяц можно ожидать зарплаты в 40,4 тыс рублей.

Лидером всего округа стал Ставропольский край, где дела с заработками обстоят лучше всего - 68-е место и зарплаты в 51,2 тыс рублей.

Данные неточные - в малых и средних населенных пунктах СКФО зарплаты примерно на 13% меньше, чем в крупных городах отмечают аналитики.

Ну а кто же в лидерах? Нет – отнюдь не столицы, а Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, делящие первую строчку рейтинга с зарплатами в 146 тыс рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что самыми обеспеченными профессионалами на Ставрополье оказались сварщики, чей заработок перевалил за 200 тыс рублей. Значительными заработками здесь могут похвастаться водители, чья зарплата превысила более 170 тыс рублей. На третьей строчке расположились руководители организаций с окладом в районе 150 тыс рублей Доход представителей рабочей специальности оказался выше зарплат айтишников и руководителей, - показал анализ более 130 тыс вакансий.