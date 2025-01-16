Вестник Кавказа

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии Ставрополья

Сварщик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сварщики на Ставрополье оказались самыми обеспеченными профессионалами, чей заработок перевалил за 200 тыс рублей. Доход представителей рабочей специальности оказался выше зарплат айтишников и руководителей.

Эксперты портала  hh.ru проанализировали рынок труда Ставрополья. В фокусе внимания аналитиков оказалось более 130 тыс вакансий, работниками с самым высоким окладом в регионе оказались сварщики. 

Отмечается, что медианная зарплата сварщиков в регионе превысила 200 тыс рублей. 

Также значительными заработками могут похвастаться водители, чья зарплата превысила более 170 тыс рублей. На третьей строчке расположились руководители организаций с окладом в районе 150 тыс рублей. 

Наиболее низкие доходы в регионе у дворников и уборщиков. Их зарплаты не превышают 30 тыс рублей. 

Отметим, что представители IT-сферы не вошли в топ оплачиваемых вакансий в регионе, что расходится с общероссийской тенденцией.

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