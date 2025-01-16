Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии Ставрополья

Сварщики на Ставрополье оказались самыми обеспеченными профессионалами, чей заработок перевалил за 200 тыс рублей. Доход представителей рабочей специальности оказался выше зарплат айтишников и руководителей.

Эксперты портала hh.ru проанализировали рынок труда Ставрополья. В фокусе внимания аналитиков оказалось более 130 тыс вакансий, работниками с самым высоким окладом в регионе оказались сварщики.

Отмечается, что медианная зарплата сварщиков в регионе превысила 200 тыс рублей.

Также значительными заработками могут похвастаться водители, чья зарплата превысила более 170 тыс рублей. На третьей строчке расположились руководители организаций с окладом в районе 150 тыс рублей.

Наиболее низкие доходы в регионе у дворников и уборщиков. Их зарплаты не превышают 30 тыс рублей.

Отметим, что представители IT-сферы не вошли в топ оплачиваемых вакансий в регионе, что расходится с общероссийской тенденцией.