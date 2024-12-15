На Ставрополье увеличили производство молока на 12%

Власти Ставропольского края отчитались о рекордном росте производства молока в регионе за прошлый год. Молока произвели в регионе на 12% больше, чем годом ранее.

За минувший год производство молока на Ставрополье возросло на 12%. Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, это наибольший прирост за последние годы.

"Первый год мы наконец на 12% выросли, есть такое достижение. Не достигли миллиона тонн, потому что мы от 400 тысяч тонн производства молока в личных подсобных хозяйствах потеряли 350 тысяч тонн. Сегодня все наши достижения связаны с крупными молочными комбинатами"

– Владимир Владимиров

Отмечается, что рост объемов производства в 2023 году составил около 5%.

Власти региона планируют довести общий объем производства до 1 млн тонн.

Отметим, что на животноводство в регионе выделили в прошлом году около 700 млн рублей, из них почти 190 млн рублей было направлено на молочную подотрасль.