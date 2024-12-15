Вестник Кавказа

На Ставрополье увеличили производство молока на 12%

На Ставрополье увеличили производство молока на 12%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края отчитались о рекордном росте производства молока в регионе за прошлый год. Молока произвели в регионе на 12% больше, чем годом ранее.

За минувший год производство молока на Ставрополье возросло на 12%. Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, это наибольший прирост за последние годы. 

"Первый год мы наконец на 12% выросли, есть такое достижение. Не достигли миллиона тонн, потому что мы от 400 тысяч тонн производства молока в личных подсобных хозяйствах потеряли 350 тысяч тонн.  Сегодня все наши достижения связаны с крупными молочными комбинатами"

– Владимир Владимиров 

Отмечается, что рост объемов производства в 2023 году составил около 5%. 

Власти региона планируют довести общий объем производства до 1 млн тонн. 

Отметим, что на животноводство в регионе выделили в прошлом году около 700 млн рублей, из них почти 190 млн рублей было направлено на молочную подотрасль.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Ребенок пострадал в автоаварии на Ставрополье

Ребенок пострадал в автоаварии на Ставрополье

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Пятигорское мороженое получило благодарность от Путина

Пятигорское мороженое получило благодарность от Путина

Туристы участили поездки в Ставрополь в 2024 году

Туристы участили поездки в Ставрополь в 2024 году

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

FlyDubai снова будет летать в Сочи и Минводы

FlyDubai снова будет летать в Сочи и Минводы

Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы