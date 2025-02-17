Вестник Кавказа

Две республики СКФО – наименее закредитованные регионы России

Две республики СКФО – наименее закредитованные регионы России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан, Крым и Ингушетия оказались наименее закредитованными регионами России. Самые высокие доли закредитованных выявлены в Калмыкии и Тыве.

Дагестан и Ингушетия вошли в тройку наименее закредитованных российских регионов, данные приводит РИА Новости по итогам проведенного исследования.

Самое низкое соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты на начало года выявлено в Ингушетии – 15,5%. Дагестан по этому показателю стал третьим (30,5%).

Между двумя северокавказскими республиками расположился Крым с цифрами 30,5%. На пятой строчке оказалась Чечня (31%).

Что касается аутсайдеров, то ими стали Калмыкия (123%) и Тыва (151,6%).

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