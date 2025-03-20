Лето наступит раньше времени на юге России

Температура воздуха на Кубани и в Крыму достигнет +26 градусов в ближайшие дни, что на 5-6 градусов больше нормы. Роман Вильфанд назвал такую погоду летней.

В Крыму и Краснодарском крае температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы в ближайшие дни, передал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Краснодарском крае, Крыму температуры составляют плюс 20-26 градусов, причем в континентальных районах. А на Черноморском побережье температура около плюс 17-22 градусов, но и ночные температуры тоже очень высокие - плюс 10-15 градусов"

- Роман Вильфанд

В разговоре с ТАСС он назвал такую погоду "вполне летней". Она продлится до апреля, после на юг России придет небольшое похолодание. Тем не менее, столбик термометра все равно будет показывать температуру выше нормы на 3-4 градуса.

При этом сегодня, 29 марта, в Краснодарский край придет непогода в виде ливней и гроз.