Нефтегазовые компании Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

"КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" договорились расширить взаимодействие по вопросам технологий, безопасности и экологии.
Казахстанский "КазМунайГаз" и узбекистанский "Узбекнефтегаз" подписали договор о сотрудничестве, передает пресс-служба казахстанской газовой компании.
"Соглашение определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Казахстане и Узбекистане"
– пресс-служба "КазМунайГаза"
В рамках соглашения стороны намерены расширять сотрудничество по современным компьютерным технологиям, мерам безопасности и экологическим вопросам.
Отмечается, что соглашение было подписано во время рабочего визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан.