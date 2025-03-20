Вестник Кавказа

Нефтегазовые компании Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Нефтегазовые компании Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" договорились расширить взаимодействие по вопросам технологий, безопасности и экологии.

Казахстанский "КазМунайГаз" и узбекистанский "Узбекнефтегаз" подписали договор о сотрудничестве, передает пресс-служба казахстанской газовой компании.

"Соглашение определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Казахстане и Узбекистане"

– пресс-служба "КазМунайГаза"

В рамках соглашения стороны намерены расширять сотрудничество по современным компьютерным технологиям, мерам безопасности и экологическим вопросам. 

Отмечается, что соглашение было подписано во время рабочего визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан.

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