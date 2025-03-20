Встреча по "зерновой сделке" может состояться в Турции – СМИ

СМИ сообщили о возможной встрече по "зерновой сделке" в Турции. Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали черноморскую инициативу по телефону.

Турция на определенном этапе может принять встречу по "зерновой сделке", сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Собеседник напомнил, что ранее российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Источник отметил, что в ходе телефонной беседы руководители обоих государств обсуждали черноморскую инициативу.

"На определенном этапе, при согласии сторон, переговоры могут пройти и в Турции, такая готовность у Анкары имеется"

- источник

При этом в Анкаре подчеркнули, что в настоящее время какая-либо конкретная информация в этом направлении отсутствует.