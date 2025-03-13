Вестник Кавказа

Расследование против Саакашвили идет активно – Папуашвили

Расследование против Саакашвили идет активно – Папуашвили
© Фото: соцсети Шалвы Папуашвили
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили доволен работой комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили. Он отметил, что благодаря допросам свидетелей общественность уже увидела предательство прежних властей.

Временная комиссия по расследованию деятельности режима Михаила Саакашвили уже показала общественности преступный характер прежней власти за счет показаний свидетелей, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"В режиме, который поддерживался извне, которому стелили красную дорожку, представляли светилом демократии. На самом деле мы видим, какая анатомия была у этого режима, который был занят рэкетом бизнеса"

- Шалва Папушавили

Он подчеркнул, что доволен активной и продуктивной работой комиссии.

Напомним, что накануне правящая партия "Грузинская мечта" решила расширить мандат комиссии. Теперь она будет расследовать деятельность партии Саакашвили "Единое национальное движение" не только в период их нахождения у власти, но и после перехода их в оппозицию.

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