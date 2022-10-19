Таджикистан и Киргизия определились с границами

Душанбе и Бишкек обменялись ратификационными грамотами договора о границе между двумя странами, церемония прошла в таджикском Худжанде.

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали протокол об обмене ратификационными грамотами договора о границе между двумя странами. Церемония прошла в Худжанде - административном центре Согдийской области Таджикистана.

В документе четко определены границы между Киргизией и Таджикистаном, общая протяженность которых составляет около 980 км, передает ТАСС.

Ранее, 13 марта, договор о границе Рахмон и Жапаров подписали в Бишкеке, затем его ратифицировали парламенты обеих стран.

Переговоры о делимитации границы между двумя странами продолжались почти 23 года, с декабря 2002 года. Особые трудности представляли положения документа о спорных участках, из-за которых не раз возникали территориальные споры, иногда доходившие до вооруженных конфликтов.

Напомним, еще в 2022 году Топографические группы правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии на встрече в Баткене выполнили проектное описание прохождения линии на одном из участков общей границы, сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.