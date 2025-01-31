Вестник Кавказа

Сотни гектаров новых садов высадят в Адыгее

Сотни гектаров новых садов высадят в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Адыгея обзаведется 400 га садов в 2025 году. Также планируется мелиорировать 600 га полей.

В 2025 году в Адыгее хотя высадить 400 га садов и мелиорировать 660 га полей, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Сегодня для нас приоритетной задачей является изменение структуры сельского хозяйства в сторону интенсификации за счет закладки многолетних насаждений и развития мелиорации"

- глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На работы планируют потратить 397 млн рублей. Со слов главы Адыгеи, сельскохозяйственный сектор республики продолжают поддерживать федеральные и региональные льготные программы.

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