Адыгея получила 2,2 млрд рублей на обновление дорог в 2024 году

По нацпроекту Адыгее было выделено 2,2 млрд рублей на ремонт дорог в 2024 году. Благодаря этому в регионе было обновлено свыше 50 км автомобильных магистралей.

Более 50 км автомобильных дорог было отремонтировано в Адыгее за 2024 год. На работы было потрачено свыше 2,2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе главы региона.

"На 26 участках автомобильных дорог общей протяженностью более 56 км был осуществлен ремонт, капитальный ремонт или реконструкция. Объем финансирования нацпроекта составил свыше 2,2 млрд рублей"

- пресс-служба

Также в Адыгее были построены и другие транспортные артерии – участки дороги в объезд столицы республики" и другие.

Напомним, что Адыгея приняла свыше 560 тыс туристов в 2024 году. Это почти на 6% больше показателей 2023 года.