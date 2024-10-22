Вестник Кавказа

Адыгейские фермеры получат увеличенную поддержку в 2025 году

Адыгейские фермеры получат увеличенную поддержку в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году власти Адыгеи стремятся увеличить размер грантовой поддержки для начинающих аграриев до 200 млн рублей в наступающем году. Это позволит республике занять ведущее место в производстве овощей.

Начинающие фермеры в Адыгее получат увеличенную грантовую поддержку в 2025 году, рассказал глава региона Мурат Кумпилов.

«Сейчас мы славимся урожаем по ягодам, нужно вернуть былую славу еще по овощам, в том числе, закрытого грунта. Поэтому мы будем поддерживать, у нас эти средства заложены и более 200 млн теперь будем ежегодно выделять на решение этих задач»

- Мурат Кумпилов

Выдача грантов представителям сельскохозяйственной отрасли в Адыгее востребована, подчеркнул он в течение "Прямой линии".

В итоге, размер поддержки увеличится в 1,7 раз в будущем году.

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