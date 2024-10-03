Вестник Кавказа

Поддержку для развития туризма получит Адыгея

Адыгея
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Адыгее и другим регионом России направят государственную финансовую помощь для развития туризма. Об этом объявил Михаил Мишутин.

Четыре российских региона и Адыгея получат финансовую поддержку от государства на 800 млн рублей. Предполагается, что помощь пойдет на развитие туристической отрасли, рассказали в правительстве РФ.

Многие российские регионы имеют большой потенциал в туризме, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Помимо Адыгеи, помощь пойдет Пермскому, Хабаровскому и Приморскому края, а также Кемеровской области.

«Благодаря такому решению будут реализованы запланированные мероприятия в части инженерных сетей, повышении качества дорог как для путешественников, так и, что очень важно, для местных жителей»

- Михаил Мишустин

Напомним, что Адыгея вошла в тройку лидеров по бронированию отдыха на термальных источниках этой осенью. Ее сумела обогнать только Тюмень.

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