Термальные источники Адыгеи вышли в топ спроса осенью

Где россияне предпочитают отдыхать на термальных источниках? В списке лидеров оказались курорты Адыгеи, где туристы могут согреться в термах этой осенью.

Термальные курорты России традиционно становятся популярны в межсезонье, национальный туроператор "Алеан" назвал самые востребованные в 2024 году направления для отдыха на термах.

С прошлого года спрос на отдых на термальных источников среди туристов вырос на 12%. Отдыхающие предпочитают отели у которых есть свои теплые открытые бассейны с целебной минеральной водой.

Главный термальный курорт России - Тюмень, почти 85% всех бронирований отдыха на термах приходится на нее, за год спросы увеличился на 15%.

На втором месте в 2024 году находятся термальные источники Адыгеи - 10% всех бронирований, на третьем - термы в Мостовском районе Кубани.

Отдых в Тюменской области обойдется минимум в 92 тыс рублей на двоих за неделю при размещении в санатории с питанием и лечением, или же в 48 тыс рублей, при размещении на базе отдыха с термальным бассейном.

В Адыгее и Краснодарском крае стоимость тура на семь дней на двоих в отель с теплым термальным бассейном начинается от 60 тыс рублей.