Термальный кластер развивают в Адыгее

Сформированный в Адыгее термальный кластер объединил около десяти туробъектов. Скоро на территории парк-отеля "Псыгупс" откроют первый в регионе аквапарк.

Одним из ключевых направлений развития туризма в Адыгее стал термальный кластер, который объединяет около 10 туристических объектов. Этот кластер представляет собой комплекс горячих минеральных источников, спа-центров, санаториев и отелей, созданных для того, чтобы предложить посетителям возможность насыщенного и здорового отдыха.

"Благодаря растущему спросу на спа-отели вокруг месторождений минеральных вод в Адыгее сформирован термальный кластер, сейчас он объединил порядка 10 объектов в районе месторождения в Майкопском районе. Он активно развивается: открываются новые объекты, расширяются уже действующие. Границы кластера - от окрестностей Майкопа до поселков Тульский, Цветочный в сторону поселка Табачного и станицы Курджипской. В этой части у нас находится один из лидеров отрасли - здравница Лаго-Наки"

– зампредседателя комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Бэла Джаримова

Благодаря активной государственной поддержке и частным инвестициям, термальный кластер в Адыгее постепенно обретает новые формы и возможности. В ближайшее время на территории парк-отеля "Псыгупс" планируется открытие первого в регионе аквапарка, что значительно расширит ассортимент развлечений для туристов и обеспечит дополнительные возможности для оздоровления и отдыха.

Кроме того, в рамках развития инфраструктуры термального кластера в Адыгее предпринимаются шаги по модернизации существующих объектов, строительству новых горячих минеральных источников и развитию транспортной доступности.