Вестник Кавказа

Первая группа туристов из Ирана посетила Северный Кавказ

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Северный Кавказ прибыла группа туристов из Ирана. Они приехали впервые после ознакомительного визита.

Первая группа туристов из Ирана прибыла на удивительный Северный Кавказ. Туристы будут иметь возможность погрузиться в атмосферу Чечни, Дагестана и Северной Осетии.

«Впервые после ознакомительной поездки туроператоров Исламской Республики Иран в СКФО полноценным туром прибыли на отдых 27 человек. Самолеты летают с 10 июня 2024 года - и это результат большой совместной работы Минэкономразвития, Минтранса, Кавказ.РФ, коллег из Чечни, Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Ирана»

– пресс-служба Кавказ.РФ

Посещение Чечни – это возможность окунуться в богатую историю этого региона, узнать больше о его культуре и традициях. Гости увидят горные пейзажи, озера, водопады, посетят архитектурные памятники.  В Дагестане туристов ждет знакомство с традиционным ремеслом, таким как роспись по дереву и изготовление ковров.

Северная Осетия встретит гостей своими величественными горами, живописными долинами и кристально чистыми реками. Туристы смогут насладиться горнолыжными курортами, побывать на озере Рица, исследовать древние осетинские храмы и крепости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
800 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аграрии закупились техникой в Дагестане

Аграрии закупились техникой в Дагестане

Экспортным потенциалом похвастался Дагестан

Экспортным потенциалом похвастался Дагестан

Меликов призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого

Меликов призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого

Открытие границ обсудят Дагестан и Азербайджан

Открытие границ обсудят Дагестан и Азербайджан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы