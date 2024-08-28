Сочи обустроил 150 км туристических маршрутов

Администрация Сочи подсчитала, сколько км туристических пеших маршрутов имеет город-курорт. Оказалось, что их общая длина – 150 км. Самыми популярными считаются те, что находятся в горах или ведут к водопадам.

Пеший туризм в Сочи пользуется большой популярностью: в городе оборудовали 150 км туристических маршрутов в природных достопримечательностях, рассказали в администрации курорта.

Туристы чаще выбирают маршруты на горных курортах или те, что ведет к живописным водопадам и ущельям.

В одном лишь Кавказском заповеднике оборудовано девять туристических маршрутов для похода на несколько дней. Все они имеют современное благоустройство – тропы, места для стоянок и остановок на ночь. За безопасностью путешественников также внимательно следят.

"Самыми популярными у путешественников, предпочитающих активный отдых, стал 30-й маршрут "Через горы к морю", который ведет в Сочи из Адыгеи, а также походы из горного кластера к озеру Зеркальному и на Бзерпинский карниз, откуда в середине августа можно наблюдать один из самых ярких звездопадов года - метеорный поток Персеиды"

- администрация Сочи