Отдых в Сочи: 2024 год станет рекордным для курорта

Летом Сочи принял 3,2 млн туристов, по итогу года туристический поток в город может установить новый рекорд. Сочи ждет 8 млн гостей в 2024 году.

Летний сезон 2024 года оказался для Сочи более успешным, чем прошлогодний, ожидается, что и годовой турпоток выйдет на новый рекорд.

"По итогам 2024 года Сочи выходит на показатель турпотока в 8 млн человек. Это видно по динамике за прошедшие месяцы и дальнейшему бронированию. Мы ожидаем новый исторический максимум"

– градоначальник Андрей Прошунин

За лето на курорте отдохнули 3,2 млн человек, что превышает прошлогодние показатели. С начала года турпоток составит 5,6 млн, что больше данных 2023 года на 6,2%.

В этом году, как ожидается, высокий сезон на курорте закончится не к 1 сентября, а во второй половине первого осеннего месяца.