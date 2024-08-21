Бархатный сезон 2024 на Черном море закончится позже обычного

Синоптики обещают долгий бархатный сезон на черноморском побережье в 2024 году. Соответствующий прогноз дал Роман Вильфанд, уточнив, что начнется он также позже, чем всегда.

Период бархатного сезона на Черном море в России в этом году сдвинется на более поздние сроки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

По словам Романа Вильфанда, любимое многими время отдыха на море стартует только со второй декады сентября, то есть позже, чем обычно.

"Дневная температура зафиксируется на отметке +25-27"

– Вильфанд

Кроме того, отметил синоптик, бархатный сезон будет длиться дольше, чем всегда. Он будет продолжаться как минимум до середины октября, а возможно и дальше. При этом температура морской воды останется вполне комфортной и будет превышать отметку в 22 градуса, передает РИА Новости.

Вильфанд объяснил и причины таких изменений. По его словам, в это лето над Черным морем в основном находился антициклон, в связи с чем вода прогрелась до высоких отметок.

Напомним, ранее сервис "Турвизор" сообщил, что три из топ-5 самых популярных направлений для бронирования на бархатный сезон этой осенью находятся в Турции. Из российских курортов в список попал только Сочи.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о семи причинах для того, чтобы взять отпуск именно в бархатный сезон.