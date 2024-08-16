Отдых осенью: 7 причин взять отпуск в осенний сезон

Осенний отдых открывает массу возможностей - недорогой отдых на море, оздоровительные процедуры в санаториях, отдых на природе и городские экскурсии. Почему отпуск лучше взять осенью и куда поехать?

Около половины россиян в этом году планируют отдохнуть осенью. У осеннего отдыха есть ряд преимуществ перед летним. Расскажем о них.

Скидки на отдых

С началом осени туроператоры предлагают туристам скидки, а отели и частные апартаменты снижают цены, чтобы привлечь постояльцев после пикового сезона. Уже в сентябре можно рассчитывать на скидки в размере 20-30% от летних цен. Исключение - те зарубежные направления, где осенью как раз начинается высокий сезон.

Доступные билеты

Июль и август в России - самый высокий туристический сезон, в это время цены на авиабилеты вырастают в несколько раз, а билеты на поезд становится невозможно купить. Осенью ситуация меняется, турпоток на курортах уменьшается, отчего билеты становятся доступнее - как в плане их наличия, так и по ценам.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Бархатный сезон

Бархатный сезон - особое время, идеально подходящее для спокойного отдыха на море. Количество туристов в сентябре-октябре на курортах российского юга уменьшается с каждым днем, так что можно с комфортом лежать на пляже и посещать музеи без очередей. Начало осени - лучшее время для пляжного отдыха, если человек плохо переносит жару, имеет высокое артериальное давление, проблемы с сердцем. Погода устанавливается крайне комфортная - плюс 22-26, такая же температура сохраняется у морской воды.

Пляжный отдых осенью - в России и за границей

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где отдохнуть осенью на море? Все зависит от того, в какой месяц планируется отпуск:

в сентябре купаться в море можно на многих курортах Краснодарского края, до середины октября - на черноморских курортах соседних стран, например Абхазии и Грузии;

во второй половине осени сильная жара спадает в Египте и ОАЭ - в этих странах туристический сезон как раз начинается после летнего пекла;

осенью на море можно поехать в Таиланд, на Шри-Ланку, на Мальдивы, на курорты Средиземноморья;

пляжный отдых в Турции также доступен в осенние месяцы, зачастую со скидками.

Санатории осенью

Многие оздоровительные процедуры нельзя проводить в жару, поэтому санаторно-курортный отдых осенью пользуется высоким спросом. Популярные российские здравницы сосредоточены в Кавминводах. На Ставрополье осень - высокий сезон, погода стоит теплая и зачастую солнечная, в зеленых пейзажах появляются новые краски, а санатории и пансионаты переполняются туристами, желающими пройти детокс-программы или улучшить самочувствие к зиме.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Спонтанный отдых

Так как осенью турпоток снижается практически на всех направлениях, то туристы могут не бронировать отдых заранее - билеты и места в отелях найдутся даже в последний момент. Зачастую осенью, особенно во второй половине, остановиться можно в особенно привлекательных местах размещения - например в видовых апартаментах, которые обычно полностью забронированы на месяцы вперед.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Широкие возможности

Осень – такой сезон, который вмещает в себя несколько времен года - от лета до зимы, что позволяет составить на отпуск самую разнообразную программу.

Городской туризм популярен осенью, нежаркая, но еще вполне комфортная погода стоит в большинстве российских регионов. Осмотр достопримечательностей и посещение музеев осенью имеет плюсы перед летними экскурсиями - увидеть интересные места можно без толп туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие любят осенний отдых на природе, особенно в период красивой золотой осени. Можно устраивать пикники, совершать пешие походы - в своем регионе или в горах и нацпарках, делать эффектные фотографии.

Железнодорожные круизы РЖД предлагает в любое время года, но этой осенью у россиян есть уникальная возможность отправиться на туристическом поезде "Рица" в Абхазию или совершить недельное путешествие с туром "Жемчужина Кавказа".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гастрономические и винные фестивали часто проводятся именно осенью - во время сезона урожая. Так, в Грузии ежегодно проходит Ртвели, праздник сбора винограда.

Осенью оживает культурная жизнь, так что в отпуске можно ходить на спектакли и балеты, посещать выставки и лекции.

Отпуск в сентябре или октябре дает возможность сделать лето для себя немного длиннее, а осенний сезон - солнечнее, особенно если поехать отдыхать на юг.