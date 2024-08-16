Куда идет "Жемчужина Кавказа" осенью 2024: самый дешевый тур

Популярность железнодорожных туристических поездок неуклонно растет. За год рост бронирований на такой вид путешествий вырос на 35%. Расскажем о туристическом поезде "Жемчужина Кавказа", который был включен в номинацию "Путешествия" на получение престижной премии "Сделано в России — 2024".

Какие туристические маршруты предлагает РЖД?

Сегодня РЖД предлагает более 80 туристических маршрутов, охватывающих 46 регионов страны.

Длительные маршруты занимают от 5 до 8 дней:

"Жемчужина Кавказа"

"Байкальская сказка"

"К виноградникам у моря"

"К северному сиянию на поезде Деда Мороза".

Также пользуются популярностью туры выходного дня:

"В Карелию"

"Белорусский вояж"

"Культурный Петербург"

"В долину лотосов".

Можно выбрать тур по предпочтениям — природа, культура, история.

Что такое поезд "Жемчужина Кавказа"?

8 мая поезд впервые отправился на Кавказ с Урала, а именно из Тюмени. Это первый поезд в истории российских железных дорог, оборудованный спа-вагоном с инфракрасной сауной. "Жемчужина Кавказа" предлагает несколько маршрутов. Все они рассчитаны на 7 дней и 6 ночей.

Сколько стоит путешествие на "Жемчужине Кавказа"?

Стоимость варьируется от 97800 рублей до 88300 рублей. В эту сумму входит:

проезд в вагоне выбранной категории

транспортное и экскурсионное обслуживание по программе

входные билеты на туристические объекты по программе

питание по программе.

Куда можно поехать на "Жемчужине Кавказа"?

Программы тура различаются выбором городов, природных и культурных достопримечательностей. Путешественники за время поездки смогут полюбоваться такими объектами, как Сулакский каньон в Дагестане, озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье в Чечне, посетить города Нальчик, Дербент, Владикавказ, Магас, Грозный, Майкоп.

Осенний тур "Жемчужины Кавказа"

К ноябрьским праздникам РЖД предлагает новый тур на поезде "Жемчужина Кавказа" за 44100 рублей, в эту сумму входит только проезд, что дает возможность туристам выбирать объекты по своему усмотрению.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Первая остановка осеннего тура — Майкоп

В столице Адыгеи советуем посетить музей "Золотая кладовая Аси Еутых". Ася Еутых — художник, ювелир, оружейник – воплотила в своих работах историю и культуру древней Адыгеи. Ее работы выставлялись и хранятся в фондах Эрмитажа и Государственного исторического музея Москвы, а также в частных коллекциях многих руководителей государств. Еутых создала адыгейский символ медицины, которым отмечают лучших врачей республики. Как и в остальных произведениях художницы в нем представлены элементы адыгейского культурного этноса. В частности, цветок таволги, украшающий чашу на длинной ножке, указывает на многовековую веру адыгейского народа в чудодейственную силу этого растения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторая остановка - Владикавказ

В столице Северной Осетии можно погулять в парке имени Косты Хетагурова, полюбоваться мечетью Мухтарова, отведать знаменитых осетинских пирогов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Третья остановка – Грозный

В столице Чечни стоит увидеть мечеть Сердце Чечни, Цветочный парко, поняться на смотровую площадку "Лестница в небеса".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Четвертая остановка – Дербент

В самом древнем городе России стоит посетить комплекс Нарын-Кала и Старый город с его узкими извилистыми улочками, древними мечетями и неповторимым колоритом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятая остановка – Нальчик.

Столица Кабардино-Балкарии подарит на прощание прогулку по своему знаменитому городскому парку, который считается главной достопримечательностью города.