Куда идет "Жемчужина Кавказа" осенью 2024: самый дешевый тур

Какие туристические маршруты предлагает РЖД?
Сегодня РЖД предлагает более 80 туристических маршрутов, охватывающих 46 регионов страны.
Длительные маршруты занимают от 5 до 8 дней:
- "Жемчужина Кавказа"
- "Байкальская сказка"
- "К виноградникам у моря"
- "К северному сиянию на поезде Деда Мороза".
Также пользуются популярностью туры выходного дня:
- "В Карелию"
- "Белорусский вояж"
- "Культурный Петербург"
- "В долину лотосов".
Можно выбрать тур по предпочтениям — природа, культура, история.
Что такое поезд "Жемчужина Кавказа"?
8 мая поезд впервые отправился на Кавказ с Урала, а именно из Тюмени. Это первый поезд в истории российских железных дорог, оборудованный спа-вагоном с инфракрасной сауной. "Жемчужина Кавказа" предлагает несколько маршрутов. Все они рассчитаны на 7 дней и 6 ночей.
Сколько стоит путешествие на "Жемчужине Кавказа"?
Стоимость варьируется от 97800 рублей до 88300 рублей. В эту сумму входит:
- проезд в вагоне выбранной категории
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на туристические объекты по программе
- питание по программе.
Куда можно поехать на "Жемчужине Кавказа"?
Программы тура различаются выбором городов, природных и культурных достопримечательностей. Путешественники за время поездки смогут полюбоваться такими объектами, как Сулакский каньон в Дагестане, озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье в Чечне, посетить города Нальчик, Дербент, Владикавказ, Магас, Грозный, Майкоп.
Осенний тур "Жемчужины Кавказа"
К ноябрьским праздникам РЖД предлагает новый тур на поезде "Жемчужина Кавказа" за 44100 рублей, в эту сумму входит только проезд, что дает возможность туристам выбирать объекты по своему усмотрению.
Первая остановка осеннего тура — Майкоп
В столице Адыгеи советуем посетить музей "Золотая кладовая Аси Еутых". Ася Еутых — художник, ювелир, оружейник – воплотила в своих работах историю и культуру древней Адыгеи. Ее работы выставлялись и хранятся в фондах Эрмитажа и Государственного исторического музея Москвы, а также в частных коллекциях многих руководителей государств. Еутых создала адыгейский символ медицины, которым отмечают лучших врачей республики. Как и в остальных произведениях художницы в нем представлены элементы адыгейского культурного этноса. В частности, цветок таволги, украшающий чашу на длинной ножке, указывает на многовековую веру адыгейского народа в чудодейственную силу этого растения.
Вторая остановка - Владикавказ
В столице Северной Осетии можно погулять в парке имени Косты Хетагурова, полюбоваться мечетью Мухтарова, отведать знаменитых осетинских пирогов.
Третья остановка – Грозный
В столице Чечни стоит увидеть мечеть Сердце Чечни, Цветочный парко, поняться на смотровую площадку "Лестница в небеса".
Четвертая остановка – Дербент
В самом древнем городе России стоит посетить комплекс Нарын-Кала и Старый город с его узкими извилистыми улочками, древними мечетями и неповторимым колоритом.
Пятая остановка – Нальчик.
Столица Кабардино-Балкарии подарит на прощание прогулку по своему знаменитому городскому парку, который считается главной достопримечательностью города.