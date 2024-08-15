Вестник Кавказа

Стали известны топ-5 направлений для отдыха в бархатный сезон

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочи оказался единственным российским курортом, который вошел в список 5 самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон 2024. Большая часть перечня – курорты в Турции.

Для отдыха в бархатный сезон 2024 россияне выбирают в том числе и Сочи, следует из данных системы сервиса "Турвизор".

По ее информация, этот знаменитый российский курорт занял третье место в соответствующем рейтинге: на него приходится 6,5% всех забронированных туров.

Лидирует в списке турецкая Аланья – 12,5% бронирований. Ненамного от нее отстает турецкий же Кемер с результатом 11%.

В топ-5 также вошли Сиде (Турция) и Пхукет (Таиланд).

Напомним, бархатный сезон в Сочи начинается в сентябре. Длится он около 40 дней, плюс-минус неделя. Заканчивается сочинский бархатный сезон примерно в середине октября.

По данным "Туту.ру", Сочи также стал самым популярным воздушным направлением в последний день лета – туда летят почти 16% всех пассажиров. За ним на второй строчке расположилась Москва (почти 12%), далее следует Санкт-Петербург (более 7%).

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