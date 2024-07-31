Бархатный сезон 2024: куда поехать отдыхать?

Бархатный сезон – время, когда погода еще радует теплыми днями, а природа уже готовится к осени. Почему этот сезон называют "бархатным", а также о популярных направлениях для отдыха в это время года расскажем в этом материале.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Почему сезон "бархатный"?

Термин "бархатный сезон", связанный с уникальной атмосферой в природе, начал употребляться в России в начале XX века. Изначально он появился благодаря модному тогда времяпрепровождению в Крыму. Однако в те времена "бархатный сезон" относился не к привычному нам периоду конца августа - начала сентября, а к весенним месяцам. "Бархатными" считались несколько недель в мае или даже апреле. В это время знать прибывала в Крым и меняла теплые наряды на бархатные. Подтверждение этому можно привести можно найти в "Винной бочке" у Куприна:

Бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.

Однако нет точных данных о том, почему вдруг это название перекочевало на осенние месяцы. Возможно, "бархатным" осенний сезон стал называться из-за туристов, которые приезжали на отдых в сентябре, а уезжали уже в одежде из бархата.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Когда наступает бархатный сезон?

Бархатный сезон в России начинается в конце августа и продолжается вплоть до октября. В это время температура воздуха и воды достигает комфортных значений, позволяя наслаждаться пляжным отдыхом без изнуряющей жары. Идеальные условия для отдыха привлекают туристов, которые предпочитают спокойный отдых и отсутствие толп. В этот период цены на отдых приятно радуют. Так, можно сэкономить от 15 до 30% от стоимости летнего тура в популярные курортные направления.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Популярные направления для отдыха в бархатный сезон

Основное внимание в бархатный сезон туристы уделяют таким курортным регионам, как Краснодарский край, Крым и Северный Кавказ. Одними из самых востребованных направлений для отдыха в бархатный сезон остаются курорты Краснодарского края. Здесь можно насладиться теплым морем и мягким климатом. Город Сочи, Адлер и Геленджик в это время предлагают множество развлекательных мероприятий, а также культурные события, такие как фестивали и выставки.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Крым - еще одна популярная зона для отдыха в бархатный сезон. Ялта, Алушта и Севастополь привлекают множество путешественников со всей России и не только. Исторические достопримечательности, живописные пейзажи и уникальная природа не оставят равнодушными никого. Курорты Крыма могут предложить отдых на любой вкус: от лечебных программ до активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году одним из самых популярных направлений для отдыха стал Дагестан. Продажи туров на бархатный сезон 2024 выросли на 100% в сравнении с прошлым годом. Среди городов большим спросом пользуются Махачкала, Дербент и Каспийск. Помимо отдыха в горной местности, туристы обращают всё больше внимания и на пляжный отдых. В республике активно занимаются благоустройством пляжей и инфраструктуры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Среди зарубежных направлений у туристов в лидерах Турция. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, спрос увеличился в 2-3 раза в сравнении с прошлогодними результатами. Хотя средняя стоимость отдыха увеличилась на 6,5% с прошлого года, цены на отдых этой осенью ниже, чем были этим же летом приблизительно на 20%. Помимо пляжного отдыха Турция также может предложить и варианты активного отдыха. Так, например, в стране есть множество маршрутов для любителей хайкинга.