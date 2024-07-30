Россияне раскупают путевки на море в бархатный сезон

На улице август, а значит впереди – бархатный сезон отдыха на Черном море, который сулит не только приятные впечатления и комфортную погоду, но и адекватные цены, чем торопятся воспользоваться россияне.

Российские туристы активно бронируют отдых на осень, в бархатный сезон, и здесь особенно востребованы отели Краснодарского края и Крыма – спрос на них за год вырос на 22%, сообщает национальный туроператор "Алеан".

Отправившись на отдых в сентябре и октябре, путешественники могут сэкономить от 15 до 30 процентов стоимости летнего тура, отметили в компании. В конце сентября разница в цене еще увеличивается.

Собственно бронировать отдых в период бархатного сезона туристы начали еще в прошлом году – очевидно, повлиял на это фактор экономии, поскольку стоимость тура в сентябре и октябре, дешевле летнего на 15-30% - это касается отелей в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе и в Крыму, передает РИА Новости.

Особо популярна у наших туристов Анапа – спрос на нее за год вырос на 45%, это значительно больше, чем в Сочи (15%) и Геленджике (4%).

А спрос на отдых в Крыму вырос вдвое.

Девять дней проживания в гостинице Сочи обойдется отдыхающим в 83 тыс рублей, Анапе - 80 тыс, Геленджике - 93 тыс, самым бюджетным остается Крым - 70 тыс рублей на двоих, добавили в "Алеан".