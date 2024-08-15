Вестник Кавказа

Названы 10 городов, где россияне хотят побывать больше всего

Сочинский дендрарий
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В августе россияне, самостоятельно планирующие свои путешествия по стране, больше всего хотят увидеть Сочи, Калининград и Петербург. Какие еще города в списке самых желанных, ответили в сервисе бронирования жилья.

Эксперты сервиса "Суточно.ру" перечислили те направления внутри России, куда туристы мечтают съездить в августе.

Самый желанный город для туристов - Сочи, он получил 23% всех голосов, следом идут Калининград - 17% и Санкт-Петербург - 14%. Таким образом, первая тройка сформирована из приморских городов.

В десятку вошли также Кисловодск - 13%, Зеленоградск - 9%, Геленджик - 8%, Нижний Новгород и Казань - по 5%, Краснодар и Москва - по 3%.

При этом Калининград наравне с Кисловодском и Краснодаром входят в тройку самых доступных направлений, где ночь в арендованном жилье обходится в среднем в 3-4 тыс рублей.

В опросе сервиса участие приняли 8,3 тыс россиян.

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