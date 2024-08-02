Абхазия подешевеет для туристов на 30% в сентябре

Россияне могут ждать скидок на отдых в Абхазии на сентябрь. Если в первую половину месяца спецпредложения редки, то после 20-го сентября выгодные цены предлагают многие отели Абхазии на море.

Отели Абхазии в основном начнут снижать цены в последней декаде сентября, следует из данных туроператоров, передает АТОР.

Туристы могут рассчитывать на цены на 20-40% ниже, чем в высокий сезон. Некоторые туристические объекты снизят цены уже 1 сентября, так отели пытаются повысить заполняемость в конце сезона.

«В целом по рынку резкого «ценопада» не будет. Снижение тарифов идет плавно: сначала на 10-15%, к концу сентября – до 25-30% от уровня августа и далее»

– «Интурист»

Спецпредложения на отдых в Абхазии могут появиться во второй половине сентября, так что туристы могут успеть отдохнуть в бархатный сезон и сэкономить, но массовых распродаж туров ждать не стоит. Некоторые популярные отели уже сегодня не имеют свободных мест на начало сентября.

Отметим, что бархатный сезон в Абхазии обычно кончается в середине октября. С середины сентября количество отдыхающих на курортах уменьшается, снижаются цены, при этом теплая погода еще располагает к приморскому отдыху.