Россияне выбирают для отдыха в августе Абхазию

Абхазия вошла в число наиболее популярных направлений для отдыха в августе 2024 у россиян, рассказали в РСТ. В организации назвали и среднюю цену за ночь на этом направлении.

В топ стран Ближнего зарубежья, которые выбирают для отдыха россияне в августе 2024 года, попала Абхазия – такие данные, как сообщает РСТ, предоставил сервис онлайн-бронирования "Островок".

При этом отдых в Абхазии в 2024 году несколько подорожал по сравнению с 2023 годом, отмечено в сообщении. В текущем месяце средняя стоимость ночи составляет 6,4 тыс рублей, цена за год поднялась на 7%.

В рейтинг также вошел Азербайджан, где цена ночи опустилась за год на 10%, до 6,5 тыс рублей. А вот отдых в Грузии подорожал на 9%, достигнув в среднем 6350 рублей за ночь.

Что касается внутреннего туризма, то в августе, по данным туроператора "Алеан", больше всего бронировали Сочи – на него пришлось 39% от общего количества бронирований. На втором месте Анапа с 30%. В топ-3 также попал Геленджик с 13%. За ним следуют Кавминводы с 11%.