Холодная речка: как посетить любимую дачу Сталина в Абхазии?

“Холодная речка” была не только первой дачей построенной для Иосифа Сталина в Абхазии, но и первой открывшейся для туристов. Расскажем, где находится дача Сталина на Холодной речке, как до нее добраться, какая цена билета и режим работы, а также что посмотреть внутри.

Хотя всего у Иосифа Сталина в Абхазии было пять резиденций, самой любимой была дача на Холодной речке или, как ее официально называли, госдача № 18. Именно она пострадала во время недавнего пожара около Гагры. Обошлось небольшим ущербом - частично обгорело одно окно.

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Где находится дача Сталина “Холодная речка”?

"Главная" абхазская дача Иосифа Сталина расположена в живописном месте на берегу Черного моря. Резиденция спрятана в сосновом лесу на скале высотой около 200 метров недалеко от села Багрыпста, бывшее название которого - Холодная речка. Рядом с селом протекает река с одноименным названием.

От Гагры до дачи Сталина всего 19 км, поэтому некоторые еще называют эту резиденцию дачей Сталина в Гагре. Из Адлера до “Холодной речки” тоже недалеко - 25 км. А вот от остальных крупных городов Абхазии до дачи ехать дольше: 40 км от Пицунды, 75 км до Нового Афона, 101 км до Сухума.

Какова история дачи Сталина на Холодной речке?

Дача на Холодной речке была первым объектом для отдыха, построенным в Абхазии для Сталина. Ее строительство велось еще в 1932-1933 годах. Место для строительства деревянной дачи с каменным фундаментом было выбрано таким образом, чтобы обеспечить главе СССР полное уединение и безопасность. Вилла не только была скрыта от посторонних глаз, ее присутствие было сложно обнаружить, если не знать, где искать. Главный дом и хозяйственные постройки были выкрашены в зеленый цвет, а с моря здания не просматривались.

На Госдаче № 18 Сталин бывал относительно часто, сохранилась информация о как минимум 15-18 посещениях. При этом глава СССР никогда не предупреждал о своем приезде, поэтому его ожидали в любой момент. После смерти Сталина дача продолжала использоваться как правительственная резиденция. В настоящее время она открыта для посещения туристами.

Как добраться до дачи Сталина на Холодной речке?

Добраться самостоятельно до дачи “Холодной речки” намного проще, чем до дачи Сталина на Рице. Сначала нужно добраться до села Багрыпста. С территории местных пансионатов у пляжа до виллы можно дойти пешком по лестнице или подняться на лифте, который проходит через скалу. Дорога к лифтам пансионата “Солнечный” проходит через заброшенный тоннель.

Из Адлера на поезде можно доехать только до станций Цандрыпш или Абаата, а ближайшая, расположенная между ними ж/д станция Багрыпста не функционирует. Сюда можно доехать на маршрутке или автобусе до остановки “Багрыпста” из Гагры, Пицунды, Гудауты, Сухума, КПП “Псоу” и других, менее туристических мест.

Также можно вызвать такси - на машине от Гагры до дачи ехать около 35 минут, от Пицунды - около часа, от Нового Афона - 1,5 часа, от Сухума - почти 2 часа. Однако некоторые путешественники все равно выбирают посещение дачи Сталина на Холодной речке с гидом и туристической группой - экскурсионные автобусы доезжают довольно близко ко входу на дачу.

Какое время работы дачи Сталина на Холодной речке?

График работы дачи “Холодная речка” не был затронут пожаром и посетить любимую дачу Сталина можно в любой день с 9 утра до 6 вечера.

Какая цена билета на дачу Сталина “Холодная речка”?

В августе 2024 года стоимость посещения дачи “Холодная речка” составляет 300 рублей, за экскурсию нужно доплатить отдельно.

Что посмотреть на даче Сталина в Гагре?

Туристы могут попасть не во все помещения “Холодной речки”. В главном доме есть 2 этажа с верандой, а также цокольный этаж. Как и на остальных дачах здесь есть гостиная с роялем, банкетный зал, спальни и ванные комнаты. Цокольный каменный этаж содержит кинозал и бильярдную. Их, как и первый этаж, посетить можно, но на второй этаж туристов не пускают.

Обстановка дачи кажется очень скромной, но на самом деле стекла в доме сделаны из горного хрусталя, а стены обиты дорогими породами дерева, из ценной древесины также сделана мебель. Но в остальном декор действительно выглядит аскетично. Ковры добавили уже позднее, чтобы дольше сохранить половое покрытие.

Садовая территория очень красивая, особенно хороши виды на море. Особняком стоит гостевой дом, который также посетителям недоступен, а недалеко от него есть длинная лестница (850 ступеней), по ней можно пешком спуститься к морю.