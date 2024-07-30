Как посетить дачу Сталина на озере Рица в Абхазии?

Несмотря на внешнюю скромность дача Иосифа Сталина на Рице остается одной из самых известных резиденций советского политического деятеля в Абхазии. Расскажем, где находится дача Сталина на озере Рица, кто и когда построил на озере дачу руководителя СССР, как до нее добраться, сколько стоит входной билет и что можно увидеть внутри.

Хотя в Абхазии для Иосифа Сталина было построено целых пять дачных резиденций, для осмотра доступны не все. Одна из самых посещаемых туристами госдач находится около озера Рица. Популярность этого объекта объясняется тем, что мало кто едет в Абхазию, но не посещает ее жемчужину - горное озеро в окружении лесов. Почти все однодневные экскурсии из Сочи включают в себя посещение Рицы и многие из них также заезжают на госдачу № 5 - такое наименование было присвоено рицинской даче.

Где находится дача Сталина на озере Рица?

Расположенное среди густых лесов горное озеро Рица - это одно из наиболее живописных мест Абхазии. На северном берегу Рицы около места, где в озеро впадает река Ацетука, находится дача Сталина № 5 - одна из его многочисленных резиденций. Дача расположена на территории Рицинского реликтового национального парка, который лежит на южных склонах Главного Кавказского хребта в Гудаутском районе. Дача Сталина на озере Рица лежит в 60 км от курортного города Гагра, в 65 км от Пицунды, в 100 км от Афона или Адлера, в 115 км от Сухума, в 123 км от Сочи.

Одна из главных особенностей дачи Сталина на Рице - ее расположение. Особняк находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на озеро и горы. Это место было выбрано не случайно: расположение позволяло Сталину наслаждаться природой и уединением. Здесь государственный деятель не принимал подчиненных, приезжая только ради отдыха. Впрочем, на рицинской даче Сталин бывал только 5 раз.

Кто строил дачу Сталина на Рице?

Сталинская дача на Рице была построена летом 1947 года на месте охотничьего домика, появившегося там десятилетием ранее. Проектированием занимался архитектор Глеб Макаревич, а планировкой и интерьером - архитектор Андрей Буров, (Центральный дом архитектора, Ажурный дом). Здание особняка выкрашено в зеленый цвет не просто так, а с целью конспирации. Внутри комнаты особняка отделаны ценными породам дерева, а окна сделаны из хрусталя, но в остальном все выглядит скромно. На обширной территории дачи были построены хозяйственные постройки для охраны и прислуги, пирс, мостик, а также разбит парк. Позже от озера была проведена автомобильная дорога.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до дачи Сталина на озере Рица?

Чаще всего туристы посещают дачу Сталина на Рице с экскурсионной группой, хотя некоторые предпочитают индивидуальные экскурсии (которые обходятся сильно дороже, но с более гибким маршрутом) или самостоятельное посещение.

Если приезжать на дачу Сталина с одной из обзорных экскурсий по Абхазии, ей уделяется не слишком времени, примерно полчаса. Но сама продолжительность экскурсии по дому невелика - минут 15, а самостоятельные туристы предпочитают проводить время в парке на территории, в кафе или катаясь по озеру на катере.

На собственном или арендованном автомобиле от Гагры до дачи Сталина на Рице ехать примерно 1,5 часа, от Афона - 2 часа, от Сухума - 2,5 часа. На общественном транспорте до озера не добраться. На маршрутке можно только доехать до села Бзыпта, а оттуда уже на такси.

Сколько стоит посещение дачи Сталина на озере Рица?

Билет на посещение дачи Сталина на озере Рица в августе 2024 года стоит 250 рублей, в стоимость уже включена экскурсия. Без сопровождения экскурсовода посетить здание дачи не получится, но по территории гулять можно. Нужно помнить, что въезд в Рицинский парк оплачивается отдельно: 700 рублей с взрослого человека, 200 рублей с детей до 12 лет, дети до 8 лет проходят бесплатно.

Что посмотреть на даче Сталина на озере Рица?

Туристам в сопровождении гида доступен первый и цокольный этажи дачи Сталина, фотографировать разрешено. Экскурсия включает спальни, ванные комнаты, зал, столовая и гостиная.

Дача Сталина соседствовала с дачей Никиты Хрущева, построенной в 1961 году, но через семь лет уже при Леониде Брежневе два дома соединили внутренним переходом. При посещении интересно сравнить интерьеры двух очень похожих с виду домов.

В паре километров от госдачи № 5 есть руины госдачи № 11, которая по виду была настоящим дворцом и предназначалась для приема важных гостей. От сгоревшего в 1965 году особняка почти ничего не осталось.

Домики, в которых раньше располагалась прислуга и охрана, сейчас действуют как гостиницы. Рядом есть пирс и кафе “У озера”. За отдельную плату здесь можно покататься по озеру на катере или катамаране, но купаться в Рице запрещено. Прошлой осенью со дна озера подняли прогулочный катер Сталина, который затонул в 1960-х годах.