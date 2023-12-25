Стоит ли посещать музеи Сталина в Грузии?

Хотя в Грузии нередки случаи, когда памятники вождям, оставшиеся от советской эпохи, заливают краской или демонтируют, в Гори они еще остались. Расскажем, чего ожидать от посещения родного города Сталина, сколько стоит посещение дома-музея и чем еще можно заняться в Гори, а также как посетить музей подпольной типографии Сталина в Тбилиси.

Недавно на всю Грузию прогремел скандал, связанный с иконой святой Матроны Московской, на которой изображена ее встреча с Иосифом Сталиным. Итогом протестов активистов, митингов защитников иконы и действий властей стало решение переписать икону, а пока что ее место в соборе Святой Троицы в Тбилиси занял другой образ.

Сталин родился в Гори, небольшом городе, расположенном в Шида-Картли на востоке Грузии, став его самым знаменитым уроженцем.

Что будет с музеями Сталина в Грузии?

В Грузии пока осталось несколько музеев, посвященных Сталину и сталинизму. Последнее закрытие сталинского музея в стране относится к прошлому десятилетию, когда прекратил работу музей в Батуми. С тех пор делалось много заявлений по поводу закрытия и предложений по реорганизации, но максимум проводилось частичное изменение экспозиции. Закрытие дома-музея Сталина в Гори вряд ли грозит, поскольку именно с целью посещения этого музея на родину вождя в основном и приезжают туристы.

Где находится дом-музей Сталина?

Дом-музей Сталина находится в самом центре Гори. Здание музея расположено в элегантном каменном здании с ухоженной придворовой территорией. От билетной кассы к выставке на первом этаже ведет парадная лестница. Внутри музея много красного бархата и паркетные полы.

Что можно увидеть в доме-музее Сталина?

Музейная экспозиция охватывает весь период жизнь Сталина и включает мебель, фотографии, картины, документы, личные вещи и многочисленные подарки, полученные от иностранных правительств и высокопоставленных лиц во время его пребывания в должности. Кульминация выставки заключается в демонстрации одной из копий посмертной маски Сталина, а также подвального помещения.

Экскурсия завершается во дворе музея, где можно посетить скромный деревянный дом, где родился Сталин (сам дом был перенесен сюда из другого района Гори, дома в котором подлежали сносу), а также железнодорожный салон-вагон, в котором Сталин путешествовал.

Стоимость входа и время работы дома-музея Сталина

Государственный исторический музей Иосифа Сталина в Гори открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, но в зимний период с ноября по апрель закрывается на час раньше. Музей закрыт 1 января и в пасхальное воскресенье.

Полный входной билет для взрослых стоит 15 лари (почти 500 рублей) и включает экскурсию, которая длится около 45 минут и осмотр вагона. За меньшую плату можно осмотреть только дом-музей (10 лари - 330 рублей) или только вагон (5 лари - 165 рублей). Дети до 6 лет проходят бесплатно. Внутри разрешено фотографировать.

Чем еще заняться в Гори?

Хотя музей Сталина - главная причина, по которой туристы приезжают в Гори, здесь также есть приятный старый город с историческими фасадами и древняя крепость Горисцихе. Также стоит посетить местный рынок и церкви.

Как посетить музей подпольной типографии Сталина в Тбилиси?

Туристам, интересующимся советской историей, также может быть интересен Музей подпольной типографии Кавказского союзного комитета РСДРП, также известный как Подпольная типография Сталина или музей Авлабари. В 1903 году большевики, в том числе и Сталин, открыли в Тбилиси тайную типографию для печати брошюр и листовок. Типография была построена за полгода в 15 метрах под невзрачным деревянным домом в Авлабари. Доступ в типографию осуществлялся через колодец, к которому был добавлен ряд туннелей и секретных шахт. В 1906 году типографию обнаружили и засыпали. Спустя десятилетия типография была восстановлена и открыта как музей. В 1990-х годах музей пришел в упадок, но несколько лет назад вновь открылся.

В верхней части музея есть большой выставочный зал с фотографиями, документами, чертежами и вырезками из газет. Оригинальный типографский станок из Аугсбурга 1893 года, находится внизу, куда спускаются по винтовой лестнице. Раньше попадали в подпольный зал через колодец, который сейчас расположен в деревянном сарайчике у главного здания.

Сколько стоит билет в Музей подпольной типографии?

Посещение музея стоит до 10 лари, хотя официальных цен, как и расписания, нет. Экскурсию проводит смотритель музея Сосо, его мобильный телефон указан на двери. И хотя официальных часов работы музея нет, можно проверить, открыто ли, но лучше позвонить и договориться о посещении заранее (звонить лучше с 11:00 до 16:00).

Как добраться до Музея подпольной типографии?

Музей расположен на улице Каспи в Авлабари, это примерно в 3 км от площади Свободы на противоположном берегу реки. Самый быстрый способ добраться - на такси, проезд от площади Свободы будет стоить примерно 5 лари. Но можно доехать по красной линии метро до станции "300 Арагвинцев", а затем пройти три квартала пешком, что займет менее 10 минут. Совместить посещение музея можно со Свято-Троицким собором и прогулкой по старому Авлабари, посещением дворца царицы Дареджан, и храма Метехи.