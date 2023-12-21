Икону Матроны со Сталиным заменили в главном храме Тбилиси

Оказавшейся в центре скандала иконы святой Матроны Московской, на одной из клейм которой изображен Иосиф Сталин, больше нет в соборе Святой Троицы в Тбилиси. Ее место занял небольшой образ.

Вызвавшая широкий резонанс икона святой Матроны с изображением Иосифа Сталина пропала из храма Святой Троицы в Тбилиси.

Как сообщает Sputnik Грузия, вместо нее повешена небольшая икона блаженной.

Ранее сегодня ситуацию прокомментировал лидер "Альянса патриотов Грузии" – именно эта партия подарила храму икону со Сталиным. По словам Давида Тархан-Моурави, фигуру Сталина уберут с иконы. Вместо советского вождя иконописец может изобразить женщину, которую Матрона вылечила от онкологического заболевания.

Политик добавил, что сам он не вносил бы никаких изменений.

"Этот фрагмент указывает лишь на то, что Бог сильнее любого безбожного режима или его лидера, здесь ничего не нужно стирать, на мой взгляд"

– Тархан-Моурави

В то же время, лидер партии готов последовать решению Патриархии. Церковные власти Грузии сочли необходимым привести икону в канонический вид, а в официально признанном житии святой Матроны ее встречи со Сталиным нет. Поэтому образ все-таки будет исправлен.