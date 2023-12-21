Икону со Сталиным перепишут прямо в храме в Тбилиси

Ставшая причиной скандала икона святой Матроны Московской, размещенная в соборе Святой Троицы в Тбилиси, будет исправлена, причем ее даже не потребуется забирать из храма: работы проведут внутри церкви.

Решение Патриархии убрать с иконы святой Матроны Московской эпизод со встречей с Иосифом Сталиным будет реализовано внутри собора, так что икону не нужно будет никуда вывозить, рассказала лидер оппозиционного "Альянс патриотов" Ирма Инашвили.

Именно эта партия пожертвовала икону собору "Цминда Самеба".

"Я бы не меняла икону, но так как есть такая рекомендация, мы следуем этому совету патриархии и действуем так, как нам советует Патриарх. Икона не будет вынесена из храма, так как нет такой необходимости. Икона остается в храме, и, как мне сказали, все можно сделать на месте"

– Ирма Инашвили

Когда именно пройдут эти работы, политик пока предположить не может.

Почему икона будет переписана?

Патриархия приняла решение внести исправления в икону в связи с тем, что в официальной версии жития Матроны Московской нет встречи святой со Сталиным, так что икона не соответствует канонам.

В то же время, в патриархии призвали изменить оценку действий активистов, обливших икону краской. Духовные власти подчеркнули, что речь идет не о вандализме и вмешательстве в богослужение, а о нападении на церковь.

Акция консерваторов в Тбилиси

Более жестко наказать вандалов требуют и ультраправые представители общественности. Сегодня в столице Грузии прошла уже вторая акция протеста партии "Консервативное движение". К ней присоединились тысячи человек. Демонстранты пришли к зданию парламента и потребовали, чтобы анонсированный закон об уголовной ответственности за осквернение святынь был принят как можно скорее, и именно по нему были наказаны атаковавшие икону активисты.