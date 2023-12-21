Икона со Сталиным: в Грузии начались протесты против испортившей ее активистки

Грузинские консерваторы вышли на митинг против активистки, облившей краской икону со Сталиным в храме в Тбилиси. Они окружили дом девушки – полиция призывает их не нарушать закон.

Правые радикалы в Тбилиси устроили акцию протеста против поступка Наты Перадзе, плеснувшей краску на икону с изображением Иосифа Сталина в соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Представители партии "Консервативное движение" пришли к дому девушки. Сейчас вокруг него собралась целая толпа. Полицейские выстроились вокруг здания и не пропускают демонстрантов к нему.

МВД Грузии распространило заявление, в котором требует от протестующих не нарушать закон.

"Любой факт правонарушения будет незамедлительно пресечен полицией в рамках закона"

– полиция

Саму девушку, а также ее родных, правоохранители просят не выходить на улицу.