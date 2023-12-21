Митинг и шествие провели защитники иконы со Сталиным в Тбилиси

Сторонники ультраправых взглядов вышли на демонстрацию в Тбилиси, организованную движением "Альт-Инфо". Акция была посвящена ситуации с иконой святой Матроны Московской в соборе Святой Троицы, на которой изображена встреча Матроны с Иосифом Сталиным, – активисты плеснули на нее краской.
Сначала протестующие пришли к зданию парламенту, где состоялся митинг. Затем началось шествие. Его участники шли с флагами Грузии, иконами и христианскими символами.
Придя к храму Самеба, верующие зашли в него и помолились.
Во время акций высказывались требования к парламенту максимально оперативно принять анонсированный закон об уголовном наказании за кощунственное обращение со святынями и судить обливших краской икону людей согласно ему, пишет Sputnik Грузия.