Митинг и шествие провели защитники иконы со Сталиным в Тбилиси

В столице Грузии сегодня прошли масштабные акции протеста консерваторов. Они выражали недовольство в связи с осквернением иконы святой Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин.

Сторонники ультраправых взглядов вышли на демонстрацию в Тбилиси, организованную движением "Альт-Инфо". Акция была посвящена ситуации с иконой святой Матроны Московской в соборе Святой Троицы, на которой изображена встреча Матроны с Иосифом Сталиным, – активисты плеснули на нее краской.

Сначала протестующие пришли к зданию парламенту, где состоялся митинг. Затем началось шествие. Его участники шли с флагами Грузии, иконами и христианскими символами.

Придя к храму Самеба, верующие зашли в него и помолились.

Во время акций высказывались требования к парламенту максимально оперативно принять анонсированный закон об уголовном наказании за кощунственное обращение со святынями и судить обливших краской икону людей согласно ему, пишет Sputnik Грузия.