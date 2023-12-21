В Грузии перепишут икону Матроны Московской

Власти Грузии решили переписать икону Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы, на которой вместе со святой изображен Иосиф Сталин – на нее уже не раз покушались прихожане.

У иконы Матроны Московской, на лике которой изображен и вождь народов Иосиф Сталин, будет переписана, причем – прямо в тбилисском кафедральном Соборе Троицы где она находится, сообщила член партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили.

"Как это будет осуществлено технически, я сказать не могу, потому что я не профессионал. Мы проведем консультации с профессионалами и определимся. Я считаю, что на этой иконе каноничность не была нарушена... Нет необходимости икону выносить из храма, икона останется в храме. Мне сообщили, что это можно сделать на месте"

- Ирма Инашвили

Пользователи соцсетей уже не раз выражали озабоченность по этому поводу, а недавно в соцсетях появилась фотография этой иконы, облитая синей краской.

МВД Грузии уже возбудило дело по факту вандализма, а патриархия Грузии потребовала для вящего спокойствия переписать икону, пообещав в противном случае заняться этим самой, передает Sputnik Грузия.