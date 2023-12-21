Наказание за осквернение святынь введут в Грузии

Ситуация с иконой со Сталиным, облитой краской в соборе Святой Троицы в Тбилиси, вынуждает власти Грузии ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных святынь. Новый закон анонсировали в парламенте Грузии.

"Грузинская мечта" ужесточит законодательство и установит уголовное наказание за кощунственные действия в отношении религиозных объектов, рассказал председатель профильного комитета парламента Анри Оханашвили.

"Наша команда в ближайший период инициирует законодательные изменения об ужесточении уголовной ответственности за оскорбление религиозных сооружений или предметов. Это коснется как христианско-православных, так и других религиозных сооружений – мечети, синагоги, католических и других храмов"

– депутат

Парламентарий пояснил, что законодатели уже рассматривают законодательство стран мира и Европы, а также посвященные данной теме принципы ЕСПЧ.

Глава комитета подчеркнул, что в некоторых странах Евросоюза введено уголовное наказание для тех, кто оскверняет святыни, и Тбилиси будет учитывать их опыт.

Икона со Сталиным в Грузии

В последние дни в Тбилиси активно обсуждается ситуация с иконой святой Матроны Московской в соборе Самеба: на ней на одном из клейм изображен Иосиф Сталин. Накануне икону облили краской.