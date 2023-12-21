Наказание за осквернение святынь введут в Грузии

"Грузинская мечта" ужесточит законодательство и установит уголовное наказание за кощунственные действия в отношении религиозных объектов, рассказал председатель профильного комитета парламента Анри Оханашвили.
"Наша команда в ближайший период инициирует законодательные изменения об ужесточении уголовной ответственности за оскорбление религиозных сооружений или предметов. Это коснется как христианско-православных, так и других религиозных сооружений – мечети, синагоги, католических и других храмов"
– депутат
Парламентарий пояснил, что законодатели уже рассматривают законодательство стран мира и Европы, а также посвященные данной теме принципы ЕСПЧ.
Глава комитета подчеркнул, что в некоторых странах Евросоюза введено уголовное наказание для тех, кто оскверняет святыни, и Тбилиси будет учитывать их опыт.
Икона со Сталиным в Грузии
В последние дни в Тбилиси активно обсуждается ситуация с иконой святой Матроны Московской в соборе Самеба: на ней на одном из клейм изображен Иосиф Сталин. Накануне икону облили краской.