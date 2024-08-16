Вестник Кавказа

В отпуск осенью пойдет почти половина россиян

В отпуск осенью пойдет почти половина россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью 44% россиян собираются пойти в отпуск. Большинство из них будет отдыхать внутри России - дома, на даче или в путешествии.

Опрос показал, что в этом году планы на отдых осенью есть у 44% граждан, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

"В этом году планы на осенний отдых строят 44% россиян. 19% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 4% отправятся за границу"

– исследование

Куда планируют поехать россияне осенью? Востребованы такие направления, как курорты Кубани, республики СКФО, в средней полосе - города Золотого кольца. Те, кто собирается за границу, выбирают отдых на море, в топе пляжные Турция, Египет и Таиланд.

В 2024 году сильно снизился процент россиян, которые не планируют брать отпуск осенью - с 62% в прошлом году до 48%. При этом это минимальный показатель за последние четыре года, отмечают в сервисе.

Участниками онлайн-опроса стали 1,6 тыс граждан РФ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
805 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Санатории Ессентуков готовят программы для детей

Санатории Ессентуков готовят программы для детей

Море цветет в Анапе, но очищать пляжи не планируется

Море цветет в Анапе, но очищать пляжи не планируется

Названы 10 городов, где россияне хотят побывать больше всего

Названы 10 городов, где россияне хотят побывать больше всего

Восхождение на священную гору: что ждет туристов на святой горе Шалбуздаг?

Восхождение на священную гору: что ждет туристов на святой горе Шалбуздаг?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы