В отпуск осенью пойдет почти половина россиян

Осенью 44% россиян собираются пойти в отпуск. Большинство из них будет отдыхать внутри России - дома, на даче или в путешествии.

Опрос показал, что в этом году планы на отдых осенью есть у 44% граждан, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

"В этом году планы на осенний отдых строят 44% россиян. 19% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 4% отправятся за границу"

– исследование

Куда планируют поехать россияне осенью? Востребованы такие направления, как курорты Кубани, республики СКФО, в средней полосе - города Золотого кольца. Те, кто собирается за границу, выбирают отдых на море, в топе пляжные Турция, Египет и Таиланд.

В 2024 году сильно снизился процент россиян, которые не планируют брать отпуск осенью - с 62% в прошлом году до 48%. При этом это минимальный показатель за последние четыре года, отмечают в сервисе.

Участниками онлайн-опроса стали 1,6 тыс граждан РФ.