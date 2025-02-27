Вестник Кавказа

Новые объекты бизнеса появились в Дагестане благодаря нацпроекту

Новые объекты бизнеса появились в Дагестане благодаря нацпроекту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацпроект увеличил число новых объектов бизнеса в Дагестане. Он также расширил экспортную деятельность республики.

Итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" подвели в Дагестане.

Как сообщает пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям республики, с 2019 по 2024 год благодаря мерам господдержки увеличилось количество занятых в малом и среднем бизнесе.

В Агентстве заявили, что число занятых в данной сфере возросло в 3,8 раза – с 85,5 тыс до 326,7 тыс. Кроме того, увеличилось количество самозанятых с 5,8 тыс до 282 тыс человек.

В пресс-службе отметили, что основная цель проекта заключается в появлении благоприятных условий для бизнеса и поддержка созданных субъектов МСП. Там же добавили, что по линии Центра "Мой бизнес" помощь получили 50 тыс предпринимателей.

Помимо этого, проект позволил расширить экспортную работу Дагестана. Центр поддержки экспорта РД вывел на мировые рынки 80 субъектов малого и среднего бизнеса, а также подписал экспортные соглашения почти на $30 млн.

Кроме того, уточнили в Агентстве, за весь период нацпроекта была предоставлена поддержка 329 субъектам МСП на сумму около 2 млрд рублей.

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