Ифтар в Москве от Фонда Гейдара Алиева

Замдиректора представительства Фонда Гейдара Алиева Назим Исмаил-заде:
Ежегодно Фонд проводит в Москве ифтар в месяц Рамадан от имени вице-президента Фонда, директора его представительства в РФ Лейлы ханум Алиевой. На таких вечерах мы показываем нашу богатую культуру, накрываем пышные столы с национальной кухней. Мы рады каждому гостю, который придет и разделит с нами в этот великолепный вечер ифтар. Воспитанники Мусульманской школы сегодня показывают спектакль «Мама», потому что для каждого мама – святой человек, это объединяет всех вне зависимости от веры и национальности.
Рамадан – девятый месяц исламского календаря - считается самым святым, так как в этот месяц Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду. Это месяц обязательного для мусульман поста, который является одним из пяти столпов ислама. Это месяц чистоты не только внешней, но и внутренней. Время, когда человек обращается к Всевышнему всеми своими мыслями, и помыслы его чисты. В этот месяц особенно сильно развивается духовный элемент человеческой природы, а пост способствует освобождению человека от господства физических нужд и человеческих потребностей, позволяя ему стремиться к духовным целям и ценностям. Во время Священного месяца Рамадан каждый верующий мусульманин имеет уникальную возможность посвятить себя поклонению Аллаху и духовному развитию.
- Назим Исмаил-заде.
Советник-посланник посольства Азербайджана в Москве Исмаил Асадов:
Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в двусторонних отношениях, внося огромный вклад в укрепление гуманитарных связей. Фонд осуществляет много проектов в образовательной и просветительской сферах. Ифтар стал уже традиционным мероприятием. Во время Священного Рамадана люди делают друг другу добро, занимаются благотворительностью. Хотел бы поблагодарить за эту работу Фонд. Мы как посольство Азербайджанской Республики будем поддерживать их в дальнейшем.
Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:
Мы сегодня собрались, чтобы совершить трапезу в очередной день поста – ифтар. Мы рады приветствовать своих соотечественников, собравшихся на этом мероприятии. Хочу поблагодарить вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу ханум Алиеву за такое внимание: уже не первый год она организовывает подобные мероприятия. Фонд Гейдара Алиева многое делает для малоимущих, для детей-сирот, для бездомных. Азербайджан лидирует не только в политической и экономической области, он – центр толерантности, терпимости. В нашей стране все религии равны, и мы являем миру ислам как религию мира, добра, доброжелательного отношения к людям. Хотим всех призвать очистить свои мысли, открыть сердца друг другу и быть друг к другу доброжелательными.
Долгое время вопрос Карабаха был для нас самым больным. Теперь, благодаря мудрому руководству нашего президента, главнокомандующего Ильхама Гейдаровича Алиева, этот вопрос решен. Хочу, чтобы сегодня мы все вспомнили погибших героев, благодаря которым Карабах было освобожден. Желаю вам всем в этот священный месяц мира, добра, здоровья
- Тамилла Ахмедова.
Директор мусульманской школы в Москве Анас Хазрат Мамедов
Сейчас мы отмечаем последние дни Рамадана, ночь Ляйлятуль-Кадр, поэтому очень приятно, что в столице России, в Москве, собралось столько азербайджанцев, показывая всем мусульманам красивый пример. Фонд Гейдара Алиева уже несколько лет проводит это важное мероприятие, приглашая людей, которые таким образом узнают культуру Азербайджана.