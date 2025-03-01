Ночь Предопределения 2025: что это, когда и что нужно делать?

Ночь Предопределения – самая важная ночь для мусульман. Что такое ночь Предопределения? Когда ночь Предопределения в 2025 году? Сколько длится ночь аль-Кадр? Что нужно делать в ночь Предопределения?

Ночь аль-Кадр известна как ночь Предопределения или ночь Могущества. Мусульмане верят, что в эту ночь Всевышний предопределяет судьбу каждого верующего. Ночь неразрывно связано с историей ниспослания священного Корана.

Ночь Предопределения: что это?

Ночь Предопределения (ночь аль-Кадр – на арабском) – самая важная и значимая ночь для всех последователей ислама. Она получила такое название благодаря своему превосходству перед другими ночами в мусульманском лунном календаре.

Именно с ночью Предопределения связано появление священной книги мусульман – Корана. В это время к молящемуся пророку Мухаммеду явился ангел Джабраил, который передал аяты из суры "Сгусток крови" ("аль-Аляк").

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Коране ночь Предопределения упоминается в 97-й суре "аль-Кадр" ("Предопределение"), где подчеркивается большая ценность каждой минуты этой ночи по сравнению с остальными ночами и даже месяцами.

"Воистину, мы ниспослали его (Коран) в ночь Предопределения. И что даст тебе знать, что такое ночь Предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух (Джабраил) нисходят с дозволения их Господа по всем Его велениям. Она благополучна вплоть до наступления зари"

- Коран, 97-я сура "аль-Кадр ("Предопределение")

Когда ночь Предопределения в 2025 году?

Ночь аль-Кадр обычно наступает в конце Рамадана, однако точная дата неизвестна и ее принято искать среди нечетных ночей последних 10 дней священного месяца.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

При этом чаще всего религиозные ученые и богословы говорят, что ночь Предопределения выпадает на 27-ю ночь календаря. В 2025 году ночь аль-Кадр приходится на ночь с 26 на 27 марта.

Признаки ночи Предопределения

Для определения наступления ночь аль-Кадр приверженцам ислама необходимо воспользоваться признаками, о которых упоминал пророк Мухаммед:

тихая и спокойная погода;

слабый ветер;

отсутствие холодных дождей;

в небе можно разглядеть звезды;

нет звездопада.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утром после ночи Предопределения мусульман будут ждать мягкий рассвет, а также взошедшее без ослепляющих лучей солнце, которое можно будет рассмотреть.

Сколько длится ночь Предопределения?

Ночь аль-Кадр длится от заката солнца до его восхода. Ночь Предопределения начинается сразу после захода солнечного диска, а заканчивается с началом времени намаза Фаджр. Точное время начала молитвы можно будет увидеть в календаре Рамадана на 2025 год.

Что нужно делать в ночь Предопределения?

Известно, что в эту ночь предопределяется судьба верующего. Мусульмане в ночь аль-Кадр очищают душу, раскаиваются в своих грехах и просят прощения у Всевышнего.

Представители ислама стараются провести данную ночь в полном покаянии и искреннем поклонении, чтобы Аллах простил их, даровал им милость и помощь в осуществлении поставленных задач.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ночь Предопределения последователи ислама должны следовать сунне (делать то, что совершал посланник Аллаха) – читать намаз. Совершенная в эту ночь молитва приравнивается к намазам на 1000 месяцев вперед – на 83,3 года.

Помимо этого, в исламе распространена традиция уединения в мечети на последнюю декаду Рамадана. Такая практика называется "итикаф". Мусульмане временно оставляют мирскую жизнь и погружаются в религию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме намаза, обязательным в эту ночь является чтение Корана. Последователи ислама могут читать священное писание как вслух, так и наизусть.

Для верующих в Ночь определения также важно прощать друг другу все обиды, вспоминать свои горечи и ошибки, делать выводы и обещать избавиться от них навсегда.