Последние 10 дней Рамадана 2025: как провести, итикаф и ночь Предопределения

Последние 10 дней Рамадана – самая ответственная часть священного месяца для мусульман. Как провести последние 10 дней Рамадана? Когда ночь Предопределения в 2025 году? Что такое итикаф?

Священный для мусульман месяц Рамадан приближается к своему экватору. Впереди верующих ждут последние 10 дней месяца, которые считаются особенными.

Когда заканчивается месяц Рамадан в 2025 году?

Священный месяц Рамадан в 2025 году завершится в конце марта, последний день обязательного для последователей ислама поста выпадает на 29 марта.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Окончание поста и месяца Рамадан ознаменует наступление 10-го месяца Шавваль и празднование одного из главных праздников в религии – Ураза-байрам.

Как провести последние 10 дней Рамадана?

О достоинстве последних 10 дней месяца Рамадан пророк Мухаммед говорил следующее:

"Первая треть месяца Рамадан - время милости, вторая – прощения, третья предназначена для освобождения от адского огня"

Последняя декада Рамадан особо значима для всех мусульман. Это самый благословенный период священного месяца, во время которых верующие совершенствуют пост и избегают всего скверного.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние 10 дней месяца – время для увеличения поклонения Богу и приверженности вере, благотворительности и помощи нуждающимся, покаяния. При искреннем прощении верующему будут прощены его грехи.

Посланник Аллаха сказал, что, если мусульманин выходит из Рамадана без получения прощения и милосердия, он настоящий неудачник.

Ночь предопределения 2025

Помимо этого, особенность последних 10 дней Рамадана заключается в самой священной ночи в исламе, которая проходится на 27-й день месяца – ночи Предопределения (аль-Кадр).

Точная дата этой ночи неизвестно, однако ее принято искать среди нечетных ночей последней декады Рамадана. В 2025 году ночь Предопределения выпадает на ночь 26 на 27 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночь аль-Кадр получила такое названия благодаря своей значимости и превосходства перед другими священными ночами в исламском лунном календаре.

Именно в ночь Предопределения ангел Джабраил явился к молящемуся пророку Мухаммеду и даровал ему первые аяты суры "Аль-Аляк" священного Корана.

Последний день Рамадана

Последний день месяца Рамадан в 2025 году наступит 29 марта, а на следующий день, 30 марта, мусульмане отметят Ураза-байрам.

В этот день верующие уделяют больше времени подготовке к празднику: они убираются в доме, готовят блюда, закупаются подарками.

Одним из важных атрибутов последнего дня Рамадана является выплата закята аль-Фитр – милостыни в пользу нуждающихся и бедных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выплата такой милостыни совершается как ради искупления грехов, так и для того, чтобы Ураза-байрам отмечали все мусульмане.

Выплату закята аль-фитр от всех членов семьи в 2025 году необходимо сделать 30 марта 07:00 утра.

Что такое итикаф?

Итикаф – преднамеренное пребывание в мечети с поклонением Богу. С арабского языка слово "итикаф" переводится как "пребывание", "уединение".

Значение итикафа в месяц Рамадан очень велико. Это богоугодное действие, которое пророк Мухаммед старался совершать постоянно.

Стоит отметить, что посланник Аллаха соблюдал итикаф каждый год в последние 10 дней дней Рамадана, начиная с момента своего прибытия в Медину и до самой смерти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суть итикафа заключается в том, что мусульманин на некоторый период отстраняется от мирских забот и получает возможность подумать над своими грехами и покаяться в тишине.

В то же время он может строить планы на дальнейшую жизнь и просить Аллаха о благословении и помощи в осуществлении намеченных целей.